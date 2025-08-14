Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa “informações deformadas e erradas” a Trump

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

"Acho que o presidente Trump precisa de uma assessoria que mostra um pouco de conhecimento do Brasil", declarou o presidente. (Foto: PortalGov/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilha “informações deformadas e erradas” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada em entrevista à Rádio BandNews FM na terça-feira (12).

“Acho que o presidente Trump precisa de uma assessoria que mostra um pouco de conhecimento do Brasil. Se montar uma assessoria com o filho do Bolsonaro (Eduardo) e com pessoas ligadas a Bolsonaro, vai ter sempre informações deformadas e erradas”, disse o presidente.

Durante a entrevista, o presidente ainda afirmou que o deputado deverá ser julgado pelos seus atos. “Aqui no Brasil, os bolsonaristas elegem ele (Donald Trump) como o maior líder do mundo, o líder da extrema direita. Ele certamente está lá com o filho do Bolsonaro e não sei quantas outras pessoas instigando ele contra o Brasil. Aliás, eu acho que esses meninos estão cometendo um crime de traição à Pátria.”

Autoexilado nos EUA, Eduardo articula sanções contra o País e contra autoridades nacionais por interferência no julgamento da ação penal de tentativa de golpe de Estado, na qual Jair Bolsonaro (PL) é réu.

O filho do ex-presidente alegou estar presente em reuniões em que o tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais foi debatido. Na carta que informou as novas taxas, Trump pediu que o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) fosse extinto.

Além do tarifaço, o governo Trump também tomou medidas contra ministros da Corte. Ao todo, oito magistrados do Tribunal tiveram seus vistos americanos cassados e Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnistky, que o impede de acessar os EUA e bens financeiros no país.

Cassação

Já nessa quinta (14), Lula afirmou que Eduardo está “traindo o País” e defendeu a cassação do deputado federal.

“Ele (o ex-presidente Jair Bolsonaro) mandou o filho para os Estados Unidos. Filho que é deputado federal e vocês (deputados) têm que pedir a cassação dele porque ele está traindo o País. Esta é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá para instigar os americanos contra nós. Não dá para a gente ficar quieto”, disse Lula em discurso em Pernambuco.

O presidente participava da cerimônia de inauguração da Fábrica de Hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), na cidade de Goiana, na Zona da Mata.

Durante seu discurso, Lula criticou o tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e disse que o Brasil e os americanos têm uma longa relação diplomática. “O Trump fez uma insensatez com o Brasil. Porque nós somos parceiros deles há 200 anos, nossa relação diplomática é muito antiga. Não é de hoje”, disse.

O mandatário também falou que Jair Bolsonaro “está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele” e que o ex-presidente precisa “parar de resmungar”. (Com informações de O Estado de S. Paulo e da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”
https://www.osul.com.br/lula-diz-que-eduardo-bolsonaro-passa-informacoes-deformadas-e-erradas-a-trump/ Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa “informações deformadas e erradas” a Trump 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho é homenageado pelo repasse de recursos do Judiciário durante as enchentes de 2024
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 55 milhões
Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Política Lula rebate Trump e afirma que o Brasil “não vai ficar de joelhos” diante dos Estados Unidos
Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre sanciona nesta sexta-feira a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana, com novo plano de carreira
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”

Política Eduardo Bolsonaro diz que bancos podem sofrer “multa violenta” por manter ativas as contas de Alexandre de Moraes

Política Líder de acampamento bolsonarista condenado pelo 8 de Janeiro está foragido após romper tornozeleira eletrônica

Política Defesa de Bolsonaro faz aceno ao ministro do Supremo Luiz Fux e cita precedente ao questionar a delação premiada de Mauro Cid