Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa “informações deformadas e erradas” a Trump

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

"Acho que o presidente Trump precisa de uma assessoria que mostra um pouco de conhecimento do Brasil", declarou o presidente. (Foto: PortalGov/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilha “informações deformadas e erradas” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada em entrevista à Rádio BandNews FM na terça-feira (12).

“Acho que o presidente Trump precisa de uma assessoria que mostra um pouco de conhecimento do Brasil. Se montar uma assessoria com o filho do Bolsonaro (Eduardo) e com pessoas ligadas a Bolsonaro, vai ter sempre informações deformadas e erradas”, disse o presidente.

Durante a entrevista, o presidente ainda afirmou que o deputado deverá ser julgado pelos seus atos. “Aqui no Brasil, os bolsonaristas elegem ele (Donald Trump) como o maior líder do mundo, o líder da extrema direita. Ele certamente está lá com o filho do Bolsonaro e não sei quantas outras pessoas instigando ele contra o Brasil. Aliás, eu acho que esses meninos estão cometendo um crime de traição à Pátria.”

Autoexilado nos EUA, Eduardo articula sanções contra o País e contra autoridades nacionais por interferência no julgamento da ação penal de tentativa de golpe de Estado, na qual Jair Bolsonaro (PL) é réu.

O filho do ex-presidente alegou estar presente em reuniões em que o tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais foi debatido. Na carta que informou as novas taxas, Trump pediu que o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) fosse extinto.

Além do tarifaço, o governo Trump também tomou medidas contra ministros da Corte. Ao todo, oito magistrados do Tribunal tiveram seus vistos americanos cassados e Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnistky, que o impede de acessar os EUA e bens financeiros no país.

Cassação

Já nessa quinta (14), Lula afirmou que Eduardo está “traindo o País” e defendeu a cassação do deputado federal.

“Ele (o ex-presidente Jair Bolsonaro) mandou o filho para os Estados Unidos. Filho que é deputado federal e vocês (deputados) têm que pedir a cassação dele porque ele está traindo o País. Esta é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá para instigar os americanos contra nós. Não dá para a gente ficar quieto”, disse Lula em discurso em Pernambuco.

O presidente participava da cerimônia de inauguração da Fábrica de Hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), na cidade de Goiana, na Zona da Mata.

Durante seu discurso, Lula criticou o tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e disse que o Brasil e os americanos têm uma longa relação diplomática. “O Trump fez uma insensatez com o Brasil. Porque nós somos parceiros deles há 200 anos, nossa relação diplomática é muito antiga. Não é de hoje”, disse.

O mandatário também falou que Jair Bolsonaro “está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele” e que o ex-presidente precisa “parar de resmungar”. (Com informações de O Estado de S. Paulo e da Folha de S.Paulo)

