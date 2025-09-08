Política Eduardo Bolsonaro diz que bandeira gigante dos Estados Unidos exibida em ato no Dia da Independência do Brasil é um “agradecimento a Trump”

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Eduardo afirmou que muitos cartazes levantados pelos bolsonaristas no ato durante o feriado da Independência agradeciam Trump por seu "trabalho". (Foto: Reprodução)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nas redes sociais que a bandeira gigante dos Estados Unidos exibida na Avenida Paulista, em manifestação em pleno Dia da Independência do Brasil, foi um ato de “agradecimento” ao presidente americano, Donald Trump.

Em inglês, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que o gesto ocorreu durante ato “pela liberdade e contra Alexandre de Moraes (ministro do Supremo)”.

No Instagram, ele afirmou que muitos cartazes levantados pelos bolsonaristas nos atos durante o feriado da Independência agradeciam Trump por seu “trabalho”.

O deputado chegou a marcar o perfil do presidente dos Estados Unidos na postagem que fez no stories – formato de post disponível por apenas 24 horas. O filho “03” de Bolsonaro ainda republicou, no X (antigo Twitter), uma postagem feita pelo estrategista de comunicação Jason Miller.

O apoiador de Trump destacou o “amor” pelo presidente dos Estados Unidos que teria sido exarado no Brasil no 7 de Setembro.

O ex-assessor de Trump afirmou que “não é um bom dia para ditadores e tiranos como a cabeça de cobra STF” – marcando inclusive o perfil da Corte máxima na publicação. A mensagem foi publicada com a foto de um “Espetinho do Donald Trump” montado em uma das manifestações. “Sabor de Magnistsky” registra ainda faixa de divulgação do negócio.

Apoiadores de Jair Bolsonaro – em prisão domiciliar desde o início de agosto – reuniram-se na tarde de domingo (7) a fim de pedir anistia ao ex-presidente, que está sendo julgado, ao lado de outros 7 réus, pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado dentre outros crimes.

Os bolsonaristas também levaram cartazes com frases de agradecimento a Trump, após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Também havia cartazes com pedidos de impeachment de Moraes, além de outros clamando por liberdade para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália.

Eduardo pediu licença de 122 dias do mandato parlamentar em março deste ano e foi morar nos Estados Unidos. O benefício terminou em 20 de julho.

Em 15 de agosto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou quatro representações contra o deputado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Três pedidos foram apresentados pela bancada do PT e um pelo PSOL.

Nos documentos, ele é acusado de atuar contra os interesses do Brasil ao defender, nos Estados Unidos, tarifas de 50% impostas pelo presidente norte-americano, além de sanções contra Alexandre de Moraes.

Já o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), usou suas redes sociais para criticar os atos bolsonaristas de domingo. Randolfe afirmou que a imagem de uma bandeira dos Estados Unidos estendida na Avenida Paulista mostra que o “fundo do poço tem subsolo”.

“A imagem que mostra que o fundo do poço tem subsolo. 07/09/2025 – Que a história nunca esqueça deste dia”, escreveu o senador em um story no Instagram, ao postar uma foto da bandeira americana na manifestação bolsonarista em São Paulo.

Na postagem seguinte, Randolfe publicou a bandeira do Brasil no desfile de 7 de Setembro na Esplanada, em Brasília, ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu. “A diferença. A grande diferença”, escreveu Randolfe na legenda. (Com informações da CNN Brasil e do Estado de Minas)

