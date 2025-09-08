Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política “Nunca vi bandeira de outro país no Dia da Independência”, diz o ministro da Casa Civil

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

"Fica claro de que lado cada um está: quem sempre esteve ao lado do povo brasileiro e quem usou até recentemente a bandeira do Brasil para defender seus próprios interesses", disse. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), criticou o gesto de manifestantes pró-anisita que estenderam uma bandeira dos Estados Unidos durante ato realizado na Avenida Paulista (SP) no último domingo (7), feriado em celebração pelo Dia da Independência do Brasil. Em entrevista à Rádio Jacobina FM, ele disse nunca ter visto nada igual.

“Eu nunca vi, não conheço na História da humanidade, no dia da independência de um país, alguns políticos, algumas pessoas desse país erguerem a bandeira de outro país”, afirmou o ministro. “Outro país que tem tomado medidas para destruir o emprego, as empresas e a economia do nosso País”, acrescentou, em referência às medidas econômicas impostas pelos EUA ao Brasil.

“Fica claro de que lado cada um de nós está: quem sempre esteve ao lado do povo brasileiro e quem usou até recentemente a bandeira do Brasil para defender seus próprios interesses e defender aquilo que não interessa à maioria do povo brasileiro”, prosseguiu Rui Costa.

A ação dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no ato do último domingo na capital paulista gerou repercussão entre integrantes da direita e da esquerda.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA desde o início do ano, reproduziu imagens que mostram a bandeira norte-americana e declarou no X (antigo Twitter) ter visto no gesto um agradecimento ao presidente Donald Trump, que impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e aumentou em 50% as tarifas para exportadores brasileiros.

“Grande bandeira americana nas ruas do Brasil. Imagens de drone hoje, Dia da Independência do Brasil, em mais um protesto pela liberdade e contra Alexandre de Moraes. Uma grande bandeira dos EUA pode ser vista em agradecimento ao presidente Donald Trump”, escreveu o parlamentar.

Assim como o chefe da Casa Civil, o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), criticou a atitude de explorar bandeiras de outros países no Dia da Independência do Brasil.

“Que ironia! Os que se dizem ‘patriotas’ carregam bandeiras dos EUA e de Israel em suas manifestações. Mas patriota de verdade é quem ergue a bandeira do Brasil, quem defende nossa soberania, nossa democracia e o direito do nosso povo decidir o próprio futuro”, destacou o deputado. (Com informações de Maria Clara Matos, da CNN Brasil)

Eduardo Bolsonaro diz que bandeira gigante dos Estados Unidos exibida em ato no Dia da Independência do Brasil é um “agradecimento a Trump”
Até o bolsonarista Silas Malafaia se diz indignado com a bandeira dos Estados Unidos exibida em ato em São Paulo; Eduardo Bolsonaro faz elogios
