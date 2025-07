Política Eduardo Bolsonaro diz que eleição de 2026 pode não acontecer

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou na sexta-feira (18) não estar preocupado com a eleição de 2026 e que ela pode nem acontecer, caso as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não sejam atendidas.

Em entrevista à CNN, Eduardo Bolsonaro se manifestou acerca do processo de julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e das tarifas de Donald Trump sobre o Brasil, influenciadas pela defesa do representante americano ao antigo chefe de Estado brasileiro. O parlamentar, que se encontra nos Estados Unidos, garantiu que “não haverá recuo” da parte do republicano em relação à medida tarifária, que seria “única esperança” para garantir à oposição as eleições de 2026.

Perguntado sobre o fato de a popularidade de Lula ter subido depois dos pronunciamentos e medidas de Trump em apoio a Jair Bolsonaro, o deputado federal afirmou não estar preocupado com as próximas eleições.

“Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026”, disse. “Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza (de que) se nós saímos vitoriosos – eu creio, tenho fé em Deus que sairemos –, a gente recupera essa popularidade em um ou dois dias.”

Segundo Eduardo, a preocupação diz respeito a chegar em uma eleição “sem Bolsonaro poder concorrer” e sem ele, “que muitos dão como certo um senador por São Paulo”, poder retornar ao Brasil. Ele afirma que o país terá a “oposição varrida das eleições de 2026” por Alexandre de Moraes “se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo”. E reforça: “É por isso que não haverá recuo, e o nosso aliado é muito forte, o Trump não vai recuar diante de Alexandre de Moraes”.

O parlamentar reitera que não quer chegar ao ponto em que “Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro” – inelegível até 2030 – e chamou as próximas semanas de “decisivas”.

“A crise econômica, com Bolsonaro preso ou não, vai se agravar”, garante. “O Brasil, para solucionar isso, só tem uma maneira: segurando o ímpeto de Alexandre de Moraes. Leiam a carta de Trump (…). Por isso que eu tenho falado: olha, a melhor sinalização é uma anistia ampla, geral e irrestrita (no processo de julgamento da tentativa de golpe de Estado).”

Ele reforça que o país “tem um momento crucial para decidir se vai ter um tratamento definitivo de Venezuela ou se vai se alinhar com as potências democráticas do mundo”; e reiterou: “Não é culpa minha, eu não estou fazendo nada, eu só levo os fatos aqui”.

Eduardo ainda comenta que o pai e o restante dos apoiadores dele são “pessoas honestas” e não deveriam estar sendo investigados. “Espero que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras, principalmente da elite econômica, que tem muito poder, para que façam pressão nas pessoas corretas, notoriamente Alexandre de Moraes, e a gente consiga mudar esse cenário atual. Dos Estados Unidos, não falo em nome de ninguém, mas posso garantir: não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos nós já estaremos vingados.” As informações são do jornal Correio Braziliense.

