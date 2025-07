Mundo Trump diz que Bolsonaro está sob “ataque de um sistema judicial armado”

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

As declarações foram dadas em comentário às medidas restritivas aplicadas pelo Supremo ao ex-presidente. (Foto: Reprodução)

A Casa Branca afirmou que o presidente norte-americano Donald Trump acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro é hoje alvo de “ataque de um sistema judicial armado”. As declarações foram dadas em nota enviada à CNN, em comentário às medidas restritivas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente mais cedo naquele dia.

“O presidente Trump acredita que Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. Esta é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo”, disse a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly.

Após a ação da Polícia Federal contra Bolsonaro, o governo Trump anunciou a revogação dos vistos de entrada no território americano de oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Apenas Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux foram poupados.

A decisão também engloba familiares de Moraes e de “seus aliados no STF”, segundo o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio. Procurado, o STF não se manifestou sobre a decisão.

Na quinta-feira (17), o presidente Donald Trump havia publicado uma carta endereçada a Jair Bolsonaro (PL) em que voltava a defender o ex-presidente do Brasil e a criticar a Justiça brasileira.

“Eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto (…) . Este processo deve terminar imediatamente!”, afirma Trump, em carta com timbre da Casa Branca publicada em sua rede social, o Truth Social.

Bolsonaro é réu numa ação penal que apura a tentativa de ruptura institucional planejada por um núcleo próximo ao ex-presidente. Na segunda-feira (14), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação de Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O julgamento ainda não tem data para ocorrer.

Segundo a PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção.

Ainda na carta de quinta, Trump alega que o governo brasileiro realiza “ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos EUA”.

A carta é mais uma defesa de Bolsonaro feita por Trump desde que o presidente dos Estados Unidos anunciou um tarifaço de 50% ao Brasil, sob argumentos políticos – como a interferência na democracia brasileira e no Judiciário – e comerciais.

O governo brasileiro reagiu à carta de Trump: “Uma coisa é questão do Poder Judiciário – e é importante destacar que a separação dos poderes é pedra basilar do Estado Democrático de Direito – e outra coisa é a tarifa, que é comércio, e no comércio se busca solução. Nós queremos até ampliar o comércio, podemos ter meta de ampliação do comércio Brasil com os Estados Unidos. Não há nenhuma relação entre questões do poder judiciário e tarifas. São coisas que não têm nexo”, respondeu o vice-presidente Geraldo Alckmin, ao ser questionado a respeito.

