Política Eduardo Bolsonaro diz que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes bloqueou suas contas

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Segundo ele, as operações não foram autorizadas, o que o levou a concluir que as contas haviam sido travadas judicialmente. Foto: Reprodução Segundo ele, as operações não foram autorizadas, o que o levou a concluir que as contas haviam sido travadas judicialmente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que teve suas contas bancárias bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópoles e repercutida pelo parlamentar em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, na noite desta segunda-feira (21).

Segundo Eduardo, a decisão é sigilosa e teria sido tomada no âmbito da investigação que apura a articulação de sanções internacionais contra autoridades brasileiras. O deputado está nos Estados Unidos e tem defendido medidas contra integrantes do STF, incluindo Moraes.

“Ele acabou de bloquear as minhas contas bancárias”, declarou o parlamentar na entrevista. Eduardo também afirmou que está proibido de manter contato com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como parte das restrições impostas pela Corte.

Pelas redes sociais, Eduardo compartilhou o link de uma reportagem sobre o caso e comentou que percebeu o bloqueio ao tentar realizar transferências por Pix. Segundo ele, as operações não foram autorizadas, o que o levou a concluir que as contas haviam sido travadas judicialmente.

“Esse bloqueio não me surpreende. É só mais uma decisão arbitrária e criminosa do ditador Alexandre de Moraes, que tenta me proibir de todos os modos de denunciar os seus crimes e suas violações de direitos fundamentais à comunidade internacional”, escreveu no X (antigo Twitter).

Ainda na entrevista, Eduardo disse que atua em prol de sanções específicas contra Alexandre de Moraes e afirmou não ter ficado satisfeito com o teor das restrições anunciadas pelo governo norte-americano. O deputado considera que a resposta de Washington deveria ser mais dura.

Eduardo Bolsonaro também criticou outra decisão de Moraes, que impede a veiculação de entrevistas do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Para ele, a medida representa censura e afronta à liberdade de expressão.

Na última sexta-feira (18), o governo Donald Trump anunciou a revogação dos vistos de entrada nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes e seus aliados no Judiciário. A medida, revelada pelo secretário de Estado Marco Rubio, também atinge parentes diretos dos magistrados mencionados.

(Com agências)

