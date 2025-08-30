Brasil Eduardo Bolsonaro entra em rota de colisão frontal com Tarcísio

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Eduardo em rota de colisão com Tarcísio para surpresa de zero pessoas. Ele garantiu que quer ser o candidato à Presidência caso o pai dele não possa e, se for preciso, fará uma campanha virtual diretamente dos Estados Unidos. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Eduardo Bolsonaro está esperneando e ameaçando o PL, dizendo que vai promover uma debandada geral da Familia Bolsonaro do partido se Tarcísio for o candidato à Presidência com as bênçãos do Valdemar. Nikolas Ferreira está ameaçando processar Lula, que disse que teve um deputado que fez campanha contra a norma da Receita porque estava ajudando o crime organizado. O Alexandre de Moraes liberou geral o Marcos do Val. O Marcos do Val se afastou do Senado. Allan dos Santos bota Moraes na roda do PCC com o famoso “perguntar não ofende”.

É muita aspa, BRASEW. Então vamos de reacts.

Eduardo Bolsonaro, deputado federal, em entrevista ao Metrópoles:

“De fato, é algo que a gente pensa (sair do PL, se Tarcísio vier). Porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político.”

Eduardo em rota de colisão com Tarcísio para surpresa de zero pessoas. Ele garantiu que quer ser o candidato à Presidência caso o pai dele não possa e, se for preciso, fará uma campanha virtual diretamente dos Estados Unidos. Ahã, claro, claro. Ele inclusive quer seguir deputado, recebendo dinheiro do povo brasileiro diretamente dos States. E ainda saiu com uma de que não tem nenhum secretário bolsonarista na gestão Tarcísio (e eu que jurava que o Derrite era bolsonarista).

Eduardo, que se bobear vai acabar sendo cassado pelo Conselho de Ética, com apoio do Valdemar e tudo (e até do Bolsonaro), e assim não vai poder se candidatar nem a síndico de prédio. Dudu jura que vai conseguir a anistia para ele também.

Nikolas Ferreira, deputado federal que adora um reels no Insta:

“Em rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à Justiça para que responda por essa difamação, assim como farei com todos os demais —estou compilando tudo.”

A verdade é que Lula não citou o nome específico do Nikolas e falou apenas de um deputado que fez campanha contra a instrução normativa da Receita em favor do crime organizado. Parece que finalmente o pessoal entendeu que a tal instrução não queria taxar o Pix, mas sim aumentar a fiscalização de fintechs que deixavam o rolê correr solto (a verdade é que o governo não conseguia explicar nem quando era dia ou quando era noite naquela época).

Lula estava falando do Nikolas? Provavelmente, né, darling? Mas a verdade é que vários deputados fizeram campanha contra. Então, Nikolas meio que vestiu a carapuça, né? O fato é que o deputado acabou virando trend no Twitter com seu nome ligado ao PCC.

Lula, presidente, na rádio Itatiaia:

“Tem um deputado que fez uma campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado.”

Não, não está provado que quem quer que seja que tenha ido contra a instrução da Receita estava defendendo o crime organizado. As pessoas que foram contra a norma da Receita podem ter sido usadas pelo crime, acreditando que era pelo bem do Pix do cidadão. Mas que era uma onda de fake news, isso é verdade. Nem a imprensa conseguiu mostrar para as pessoas que não era bem assim.

Esta é uma coluna de opinião de Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza do portal Uol.

