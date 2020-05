Colunistas Eduardo Bolsonaro está certo? Sérgio Moro era espião?

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Foto: Reprodução de vídeo Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A informação ainda não confirmada de que o ex-ministro Sérgio Moro entregou, em seu depoimento ao inquérito do STF, 15 horas de gravações de encontros privados com o presidente Jair Bolsonaro, além de dezenas de trocas de mensagens, fez com que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmasse na sua conta do Twitter que “Moro não era ministro, era espião.”

Vazamento pode ocorrer a qualquer momento

No Palácio do Planalto, especula-se que o jornal “O Globo” já esteja de posse de cópias dos áudios e textos entregues por Sérgio Moro no depoimento, prestado sábado (2) em Curitiba (PR). Só isso justificaria o contundente artigo da jornalista Míriam Leitão na edição de domingo (3) de “O Globo”, defendendo o impeachment como única alternativa .

A ligação com a Rede Globo

Sérgio Moro mantinha como assessora de imprensa no Ministério da Justiça, Giselly Siqueira. A profissional é casada com o repórter da TV Globo Vladimir Netto, que é filho da jornalista Miriam Leitão.

Barroso, do STF, atendeu pedido de aliado de Maduro

Ao suspender por decisão monocrática a retirada compulsória do corpo diplomático venezuelano no País, determinada por ato do presidente da República e do ministro das Relações Exteriores, o ministro Luis Roberto Barroso do STF acolheu pedido do deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT-RS), apoiador da ditadura chavista. Na lista dos expulsos, está uma joia – no sentido literal – da esquerda: o general Manuel Antonio Barroso Alberto, indicado por Nicolás Maduro como adido militar no Brasil, e responsável por sumir com USD 20 bilhões da PDVSA, a empresa pública de petróleo da Venezuela (equivalente a Petrobrás).

General “Manolo” querido dos aliados

O general “Manolo” Barroso guarda um grande segredo da cleptocracia chavista: a lista dos amigos apoiadores da ditadura de Maduro no Brasil e na Venezuela, favorecidos com o desaparecimento de US$ 20 bilhões das reservas cambiais da Venezuela.

A atuação do ministro Barroso

O ministro Luis Roberto Barroso teve uma atuação relevante como advogado,até chegar ao STF, nomeado por Dilma Rousseff em 2013. Foi o advogado do criminoso italiano Cesare Battisti condenado por quatro homicídios entre os anos de 1977 e 1979 na Itália. Battisti acabou deportado para a Itália depois de ser preso na Bolívia,ao fugir do Brasil quando o presidente Michel Temer decretou sua extradição em 2019.

A mesada do Rio Grande do Sul: R$ 2,6 bilhões

João Pedro Casarotto, auditor e autor de vários estudos utilizados pelo Congresso Nacional e pelo TCU (Tribunal de Contas da União) na questão do endividamento público traz à coluna um cálculo que recebeu do colega Paulo Guaragna, indicando que o Rio Grande do Sul vai receber, do pacote de ajuda aos estados para compensar as perdas de receita aprovado pelo Senado Federal no sábado, um valor estimado em R$ 2,6 bilhões do Tesouro Nacional,o equivalente R$ 648 milhões por mês. “Como em abril a perda gaúcha foi estimada em R$ 500 milhões, ficou coberta com sobra, o que vai auxiliar na perda de maio, que será de R$ 1 bilhão. Ou seja, ficará um rombo de R$ 200 milhões em maio”, avalia Casarotto. O texto aprovado sábado ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados.

