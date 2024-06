Política Eduardo Bolsonaro “foge” de intimação do Supremo há seis meses, diz jornal

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Eduardo comparou "professores doutrinadores" a traficantes de drogas em um evento pró-armas em julho do ano passado. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Eduardo comparou "professores doutrinadores" a traficantes de drogas em um evento pró-armas em julho do ano passado. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Supremo Tribunal Federal (STF) tenta intimidar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) há seis meses sem sucesso. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A intimação é referente a uma queixa-crime por ter comparado o que chamou de “professores doutrinadores” a traficantes de drogas em um evento pró-armas em julho do ano passado.

“Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nosso filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior”, disse na época o parlamentar em um discurso em cima de um carro de som durante o ato em Brasília.

De acordo com a publicação, em 23 de outubro de 2023, o ministro do STF Kassio Nunes Marques, que é relator do processo, abriu prazo de 15 dias para Eduardo se manifestar, o que não aconteceu. Em 29 de novembro, oficiais de Justiça apresentaram um relato ao Supremo sobre as dificuldades que tiveram para intimá-lo. Foram ao menos sete tentativas.

Nesse relato apresentado, os oficiais afirmam que receberam “informações desencontradas e imprecisas” dos funcionários do deputado, disseram que nunca conseguiram acesso a ele nas tentativas em seu gabinete e nos plenários e que ouviram de funcionários até para que “aguardassem no corredor durante o dia todo até que ele aparecesse”.

Em meio a essa situação, a deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) solicitou a Nunes Marques que faça a citação por hora certa, determinando um horário para que Eduardo Bolsonaro receba a notificação judicial. No dia 16 de maio, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, recomendou a aprovação do pedido. O ministro ainda não se manifestou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-foge-de-intimacao-do-supremo-ha-seis-meses-diz-jornal/

Eduardo Bolsonaro “foge” de intimação do Supremo há seis meses, diz jornal

2024-06-02