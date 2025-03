Política Eduardo Bolsonaro indica Zucco para Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

"Como bom soldado que sempre fui, recebo como uma missão a ser cumprida", disse o parlamentar gaúcho.

Em transmissão ao vivo nesta terça-feira (18) em suas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), será indicado para a Comissão de Relações Exteriores da Casa.

Segundo Eduardo, o colegiado é “muito importante” e, por isso, estaria sendo feito um trabalho nos bastidores para definir quem assumirá seu comando.

“Dentre os vários nomes que circulam, a gente acabou decidindo pelo nome do Zucco”, disse.

No vídeo, o deputado afirma que tomou a decisão “mais difícil” de sua vida porque pode ser preso por Alexandre de Moraes. Diz ainda que o Brasil vive um período de exceção e que vai ficar nos Estados Unidos para buscar punição ao magistrado.

Na semana passada, o presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu que não iria interferir na indicação do PL, a maior bancada federal da Câmara, e Eduardo Bolsonaro assumiria o posto. Nesta terça (18), porém, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai se licenciar temporariamente do mandato como deputado federal, sem qualquer remuneração.

Eduardo é alvo de uma representação criminal, apresentada pelo líder da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), à Procuradoria-Geral da República (PGR), que pede a apreensão de seu passaporte.

Em nota, Zucco confirmou que recebeu o convite e que a indicação de seu nome para presidir a comissão foi endossada, inclusive, por Jair.

“Como bom soldado que sempre fui, recebo a indicação do meu nome como uma missão a ser cumprida. A mais importante, diga-se de passagem, diante do estado de coisas que vive o Brasil”, afirmou.

O parlamentar ponderou, no entanto, que só comentará de “forma oficial” a questão após a definição da presidência da Casa sobre a distribuição.

O líder da oposição tem relação próxima com o clã, tendo inclusive passado o feriado do Carnaval ao lado de Bolsonaro em Angra dos Reis.

Em nota, o PL lamentou a saída. “O Partido Liberal segue a postos, acreditando na força política do nosso país e nas instituições dos Três Poderes para atravessar esse momento difícil que estamos vivenciando”.

Após semanas de embates e indefinições, a Câmara retoma ainda nesta terça a discussão sobre o comando das comissões temáticas.

Se o acordo for finalizado hoje, a expectativa é de que os colegiados sejam instalados ao longo da quarta-feira (19). O pedido de licença de Eduardo Bolsonaro ocorre às vésperas do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas acusadas de estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito.

A sessão em que a Primeira Turma do STF decidirá se torna réus os denunciados está marcada para os dias 25 e 26 de março. (Folhapress e CNN Brasil)

