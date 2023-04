Política Eduardo Bolsonaro parte para cima de deputado do PT após discussão sobre facada: “Te enfio a mão na cara”

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Confusão entre filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Dionilso Marcon (PT-RS) ocorreu durante reunião da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados Foto: Reprodução/Twitter Confusão entre filho do ex-presidente Bolsonaro e o deputado Dionilso Marcon ocorreu durante reunião da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) partiu para cima do deputado Dionilso Marcon (PT-RS) durante reunião da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira (19).

A confusão se iniciou após Eduardo Bolsonaro fazer críticas à esquerda. Ele então relembrou o episódio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma facada durante as eleições de 2018.

“A esquerda pode enganar aos outros, mas a nós aqui, que já inclusive tomamos facada de ex-membro do Psol, não engana”, disse o parlamentar.

O microfone da transmissão oficial da Câmara não capta, mas Eduardo Bolsonaro passa a alegar que Dionilso Marcon teria classificado como uma farsa o episódio envolvendo o ex-presidente. Em outros vídeos de redes sociais, é possível ver o petista insinuando que a facada foi fake.

“Dar uma facada no seu bucho, eu quero ver o que você vai fazer, seu Zé. Vai te catar, rapaz. Vire homem”, dispara Eduardo Bolsonaro contra o colega. Logo em seguida, o filho do ex-presidente se levanta e parte para cima de Marcon, mas é contido por seguranças antes que chegasse à mesa do petista.

Antes de deixar a reunião, Eduardo Bolsonaro profere uma série de ofensas homofóbicas a Marcon e fala “te enfio a mão na cara”. O presidente da comissão, Airton Faleiro (PT-PA), pede calma aos membros presentes.

Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo com a discussão. “Só eu, minha família e os mais próximos sabemos pelo que passamos. É inaceitável baixar a cabeça para deboche com a tentativa de assassinato de meu pai, chamando o fato de falso, de ter sangrado pouco. Meu mandato não estar acima da honra de meu pai, com ele vou até a morte”, escreveu.

No Plenário da Câmara, Dionilso Marcon afirmou, por sua vez, que Eduardo Bolsonaro apresenta “desequilíbrio emocional”. “O que foi feito hoje nesta comissão tem só uma palavra: não tem controle emocional. O PT vai entrar com uma representação nesta Casa contra este deputado. As ações e as imagens deste deputado mostram desiquilíbrio”, disse Marcon.

“Mais uma vez essa turma da truculência, Eduardo Bolsonaro, querer me amedrontar, querer me ameaçar, me agredir fisicamente. Inclusive, ofendendo a minha mãe. (…) Nós vamos representar ele na Comissão de Ética. Aqui não é luta de boxe. Aqui é luta de disputa de ideias.”

Defesa

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo na noite dessa quarta em defesa do deputado Eduardo Bolsonaro. Costa Neto justificou os xingamentos proferidos pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como “indignação” após o petista afirmar que a facada sofrida por Bolsonaro em 2018 foi “fake”.

“Qual filho não ficaria indignado com um ataque que foi feito ao seu pai? Ao Eduardo Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro gratuitamente. Nós sempre estaremos juntos a você. Conte com o apoio do seu partido e de todos os nossos colegas”, destacou o chefe da coligação.

“Esse apoio é importantíssimo e mostra que nós temos discernimento e que estamos do lado correto. Nada mais foi do que uma reação que qualquer filho na defesa do seu pai faria, ainda mais se tratando de Jair Bolsonaro. Eu acredito também que foi um ataque um tanto quanto injusto, e a gente não pode aceitar e normalizar esse tipo de coisa no debate na casa do povo”, justificou o parlamentar na sequência do vídeo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-parte-para-cima-de-deputado-do-pt-apos-discussao-sobre-facada-te-enfio-a-mao-na-cara/

Eduardo Bolsonaro parte para cima de deputado do PT após discussão sobre facada: “Te enfio a mão na cara”

2023-04-19