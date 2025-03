Política Eduardo Bolsonaro republica enquete para avaliar se ele deve se exilar nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Enquete de Paulo Figueiredo foi republicada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP). (Foto: Reprodução)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) republicou na segunda-feira (3), em seu perfil no X (antigo Twitter), uma enquete criada pelo influenciador digital Paulo Figueiredo questionando se o parlamentar deve se “exilar” nos Estados Unidos para “lutar”, de lá, contra o que classificou como “regime brasileiro”.

Publicada às 20h40min de domingo, com validade de 24 horas, a enquete recebeu pouco mais de 30.000 votos até as 15h40min de segunda-feira – quando 70,5% haviam respondido que Eduardo Bolsonaro deve ficar nos Estados Unidos e 29,5% que ele deve voltar ao Brasil.

Nos últimos dias, o clã político do ex-presidente Jair Bolsonaro vem escalando as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A temperatura vem subindo desde que Eduardo, filho “Zero Três” de Bolsonaro, passou a ser acusado de usar suas relações internacionais para promover ataques contra a democracia brasileira no exterior.

Atualmente, está na mesa do chefe da PGR (Procuradoria-Geral da República), Paulo Gonet, um pedido de Moraes para analisar a possibilidade de confiscar o passaporte de Eduardo, sanção que já foi aplicada contra Jair Bolsonaro, pai dele, há mais de um ano. A notícia-crime enviada pelo ministro à PGR denuncia “crimes contra a soberania nacional” praticados pelo parlamentar — a ação foi movida pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e outros parlamentares petistas.

Neto de João Figueiredo, último presidente da era da ditadura militar brasileira, Paulo Figueiredo também entrou na mira da PGR, que o denunciou no dia 18 de janeiro ao STF juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 32 aliados no caso do golpe de Estado.

Crítica do pai

Em outra frente, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais criticar a possibilidade de apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). De acordo com Bolsonaro, a intenção da oposição é “criar constrangimento, ou instruir ação judicial para impedi-lo a assumir a Comissão de Relações Exteriores”. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o PT já assume a possibilidade de desistir da Comissão de Educação como primeira opção de pedida entre os colegiados da Câmara dos Deputados, na tentativa de evitar que Eduardo assuma o comando da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Creden). O partido do presidente Lula também articula uma aliança com o PSDB, ou outro partido de centro, para que o posto no colegiado não seja assumido pelo bolsonarista.

Em uma publicação na rede social X na última quinta-feira, Lindbergh afirmou também que o PT entraria também numa ação no Conselho de Ética da Câmara contra o filho 03 de Bolsonaro por “conspirar nos EUA contra a nossa soberania, praticar crimes, intimidar autoridades e tentar intervir em processo judicial, além atentar contra a democracia e o STF”. Na postagem, o líder petista cita o pedido de apreensão do passaporte do parlamentar do PL. No sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu que a PGR se manifeste sobre a notícia-crime em até cinco dias.

Jair Bolsonaro está com o passaporte retido pela Justiça desde fevereiro do ano passado. As informações são da revista Veja e do jornal O Globo.

