Notícias Eduardo Bolsonaro sobe o tom contra o ministro Alexandre de Moraes após investigação no Supremo

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Parlamentar vê “jogo armado” de PT, PGR e Moraes para reter seu passaporte. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) subiu o tom das críticas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No sábado (1º), o magistrado determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre um pedido dos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Rogério Correia (PT-MG) para que Eduardo seja investigado e tenha o passaporte apreendido.

Eles alegam que o parlamentar conservador cometeu os crimes de lesa-pátria e conspiração ao “patrocinar retaliações” contra o Brasil e contra o próprio Moraes em suas viagens aos EUA. A PGR tem cinco dias para se manifestar sobre o pedido.

“Com base em que? Qual o crime? O que eu falei? O que eu fiz? A autoridade que está sendo criticada, que se diz ser uma vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de um inquérito que ele abriu para depois ele determinar a prisão do meu passaporte. Que democracia é essa?”, disse Eduardo, em vídeo publicado em redes sociais.

Ao comentar o caso, o parlamentar afirmou que há “jogo combinado” entre Moraes, o PT e a PGR para impedir suas denúncias contra o ministro do STF, que, segundo ele, continua julgando casos nos quais figura como vítima. “Isso é coisa de república de bananas”, declarou. Segundo o deputado, a retenção de seu passaporte permitiria monitorar seus movimentos e facilitar uma eventual ordem de prisão.

“Os deputados do PT criam a narrativa, Moraes assume o caso sob o pretexto de ser mais um desdobramento do 8 de Janeiro e encaminha para que Paulo Gonet (PGR) aceite a investigação, disfarçando a perseguição pessoal”, afirmou ele durante entrevista ao canal “Programa 4 por 4”, no YouTube.

Nas últimas semanas, o filho “Zero-Três” de Bolsonaro intensificou a sua articulação com a Casa Branca, congressistas aliados do presidente Donald Trump e outras autoridades americanas para questionar decisões do STF, sobretudo as de Moraes, contra o seu pai. Segundo o parlamentar, as decisões ferem a liberdade de expressão no Brasil e no exterior.

“Vou continuar denunciando. Tem que cortar a minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. Você [Moraes], vai cair e não vai demorar muito”, completou o deputado.

Moraes é o relator do inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe atribuída a Jair Bolsonaro, conforme a PGR, com participação de Braga Netto, que está preso por suspeita de obstrução da investigação. O ministro também determinou diversas medidas contra o ex-presidente, aliados e simpatizantes, muitas delas envolvendo a remoção de perfis e postagens nas redes sociais.

