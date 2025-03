Economia Pagamento do Bolsa Família começa no dia 18

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber. (Foto: Lyon Santos/MDS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em março de 2025 começa no dia 18. Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber.

O cronograma de depósitos se estende até o dia 28, para os que têm NIS de final 0. Neste mês, parte dos beneficiários do programa social também será contemplado com o auxílio-gás.

Confira o calendário de pagamentos de março:

– 18 de março – NIS final 1;

– 19 de março – NIS final 2;

– 20 de março – NIS final 3;

– 21 de março – NIS final 4;

– 24 de março – NIS final 5;

– 25 de março – NIS final 6;

– 26 de março – NIS final 7;

– 27 de março – NIS final 8;

– 28 de março – NIS final 9;

– 31 de março – NIS final 0.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos de acordo com a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O auxílio-gás foi criado pelo governo federal para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias mais vulneráveis. O valor corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13kg, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Essa média considera o preço dos últimos seis meses. Os pagamentos são realizados sempre em meses pares.

Renda mensal

Quem pode receber o Bolsa Família? A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

– Manter crianças e adolescentes na escola;

– Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

– Manter as carteiras de vacinação atualizadas.

CadÚnico

Onde se cadastrar? Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Saque

Como sacar o Bolsa Família? Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pagamento-do-bolsa-familia-comeca-no-dia-18/

Pagamento do Bolsa Família começa no dia 18

2025-03-04