Economia Cadastro Único terá novas regras a partir deste mês

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A migração da base de dados ocorrerá entre os dias 1º e 16 de março, sem impactar o atendimento à população. (Foto: André Oliveira/MDS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Cadastro Único, porta de entrada para diversos programas sociais do governo, está passando por uma modernização que promete tornar o atendimento mais rápido e seguro. A partir da semana de 17 de março, um novo portal de gestão estará disponível para os operadores do sistema. A migração da base de dados ocorrerá entre os dias 1º e 16 de março, sem impactar o atendimento à população.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a modernização não altera o funcionamento para as famílias cadastradas, mas trará mais agilidade para os processos de inscrição e atualização de dados.

“Não muda nada para as famílias. A única diferença é que o processo de cadastro será mais rápido e seguro”, afirmou Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único.

Atendimento garantido

Durante a migração, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros Especializados de Assistência Social (Creas) e outras unidades seguirão funcionando normalmente. Para evitar impactos no trabalho dos operadores, a transição foi programada para ocorrer neste período do carnaval.

Os pagamentos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada a idosos a partir de 65 anos carentes e pessoas com deficiência de baixa renda (BPC/Loas) também não sofrerão interrupções.

A nova plataforma vai integrar as bases de dados do governo federal, reduzindo o tempo gasto na digitação de informações já disponíveis. Com a inclusão automática de dados de registros civis, Receita Federal e Previdência Social, por exemplo, os processos que antes levavam meses passarão a ser concluídos em poucos dias.

Outra novidade é a possibilidade de acesso offline ao formulário do Cadastro Único. Com isso, entrevistadores sociais poderão coletar dados em regiões sem conexão com a internet e transferi-los para o sistema posteriormente.

Segurança e qualificação

O novo sistema contará com uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento, ajudando a prevenir fraudes. Além disso, os operadores e os entrevistadores terão acesso a cursos on-line para aprimorar o atendimento e manter a base de dados sempre atualizada.

Os municípios também serão beneficiados com relatórios analíticos que permitirão um melhor planejamento das políticas públicas.

Com essas mudanças, o Cadastro Único promete mais agilidade, segurança e eficiência no atendimento das famílias que dependem dos programas sociais. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/cadastro-unico-tera-novas-regras-a-partir-deste-mes/

Cadastro Único terá novas regras a partir deste mês

2025-03-04