Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Procurador-geral do Estado desde janeiro de 2019, Costa relembrou momentos importantes da sua trajetória à frente da PGE. Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Procurador-geral do Estado desde janeiro de 2019, Costa relembrou momentos importantes da sua trajetória à frente da PGE. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, foi reconduzido ao cargo pelo governador Eduardo Leite na manhã desta sexta-feira (13), em cerimônia realizada no Palácio Piratini.

Após assinar o termo de recondução, o governador agradeceu pela dedicação de Costa ao longo dos últimos anos e reforçou a confiança na sua capacidade para seguir atuando no cargo. “O doutor Eduardo Costa revelou, ao longo dos últimos quatro anos, além da capacidade técnica e do conhecimento, o seu profundo empenho e desvelo no cumprimento de uma função estratégica do governo. Todas as nossas ações e políticas públicas, em algum grau, são substanciais em normas, decretos e processos que passam pela análise da Procuradoria-Geral do Estado”, disse o governador.

Procurador-geral do Estado desde janeiro de 2019, Costa relembrou momentos importantes da sua trajetória à frente da PGE, como a gestão da pandemia e a construção jurídica de projetos de governo. “Foram muitos projetos em que estivemos envolvidos e fizemos o nosso melhor para que a solução sempre fosse encontrada. Não dormíamos enquanto não achávamos a resposta para os problemas que borbulham no dia a dia de um gestor público. Diante de tudo isso, não há como não admitir que, apesar de representar uma grande responsabilidade, a missão que o governador Eduardo Leite me confia, pela segunda vez, de liderar o maior escritório de advocacia do Rio Grande do Sul, com mais de 1.500 colaboradores, é motivo de muito orgulho”, afirmou.

Currículo

Eduardo Cunha da Costa é graduado em Direito, com láurea acadêmica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com pós-graduação em Direito Processual pela mesma universidade e em contratos internacionais pela Universidade de Boston. Cursou doutorado em Direito na Università degli studi di Roma Tor Vergata e foi pesquisador convidado na Universidade Columbia de Nova Iorque e na Universidade de Paris – Panthéon-Assas. Iniciou a carreira na Procuradoria-Geral do Estado em 2007 e é procurador-geral do Estado desde 1º de janeiro de 2019.

