Política Eduardo Leite afirma que a transição de governo no Rio Grande do Sul será “muito tranquila e respeitosa”

Por Marcelo Warth | 2 de novembro de 2022

Na terça-feira, Leite foi recebido, no Palácio Piratini, pelo governador Ranolfo Vieira Júnior Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini Na terça-feira (1º), Leite foi recebido, no Palácio Piratini, pelo governador Ranolfo Vieira Júnior. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

Considerado o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul, embora tenha renunciado ao mandato, Eduardo Leite (PSDB) afirmou que a transição de governo no Estado será “muito tranquila e respeitosa, como tem de ser em uma democracia”.

Na terça-feira (1º), o tucano e o seu vice, Gabriel Souza (MDB), foram recebidos, no Palácio Piratini, pelo governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), para uma primeira reunião sobre o processo de transição.

“O governo do Estado está à disposição para repassar todas as informações necessárias sobre a organização e o panorama atual do governo”, destacou Ranolfo, que era vice de Leite e assumiu oficialmente o comando do Executivo em 31 de março.

O gabinete de transição será instalado no 21º andar do Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Leite afirmou que os próximos dois meses serão de “planejamento e estruturação das bases do novo governo”.

O governador reeleito derrotou Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno das eleições. O tucano obteve 3.687.126 votos (57,12%), contra 2.767.786 (42,88%) do seu adversário.

Bloqueio de estradas

Leite também se manifestou sobre os bloqueios de estradas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Todo o apoio às medidas do governador no sentido de desbloquear as estradas e garantir que os gaúchos não sejam prejudicados por quem se manifesta de maneira absurdamente antidemocrática e inconsequente”, afirmou o governador reeleito nas redes sociais.

