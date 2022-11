Brasil Bloqueios de estradas já resultaram em mais de R$ 5,5 milhões em multas

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Caminhoneiros protestam contra a vitória de Lula na eleição presidencial Foto: Reprodução de TV Caminhoneiros protestam contra a vitória de Lula na eleição presidencial. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

As multas aplicadas contra manifestantes que bloquearam rodovias federais em todo o País já somam mais de R$ 5,5 milhões. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (02) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em nota, a pasta afirmou que os valores das infrações variam de R$ 5 mil a R$ 17 mil. A PRF já aplicou mais de 900 multas a caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é penalizado com infração gravíssima o condutor que “utiliza veículos para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização de entidade de trânsito”. A multa mais cara, de R$ 17 mil, é destinada àqueles identificados como organizadores dos bloqueios, que iniciaram na noite de domingo (30) em todo o País.

“Em caso de reincidência, aplica-se em dobro a multa no período de 12 meses. Ainda de acordo com o CTB, as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração”, informou o Ministério da Justiça.

Segundo a PRF, na manhã desta quarta-feira 17 Estados ainda apresentavam bloqueios em estradas federais.

