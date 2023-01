Flávio Pereira Eduardo Leite assume o Piratini com “a casa reorganizada”

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Leite e Gabriel Souza tomam posse como governador e vice. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao tomar posse ontem para um novo período de governo, Eduardo Leite admitiu o desgaste sofrido com algumas medidas tomadas na sua primeira gestão, ao afirmar que “não foi fácil fazer o que fizemos, mas foi necessário e, o tempo dirá, foi acertado. A partir desta agenda de modernização, pouco simpática em alguns aspectos porém inadiável, reorganizamos a casa e recuperamos a capacidade de fazer o que a sociedade espera de nós. Iniciamos hoje o segundo mandato”.

Leite prepara terreno para assumir o PSDB

O governador gaúcho, que no final de fevereiro terá a missão de comandar o PSDB nacional, sinalizou para uma relação que vale para o cargo de governador, mas que também poderá ser aplicada ao novo papel de dirigente nacional da sigla:

“Garanto ao povo gaúcho que manteremos com o governo federal uma relação saudável e madura, de respeito federativo. Nós e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atendemos a mesma população aqui no Rio Grande do Sul. Divergimos ideológica e programaticamente em muitos temas, mas não esperem do nosso governo nem subserviência, nem sublevação em relação ao governo federal. Temos pautas comuns, administramos urgências. Temos problemas bem objetivos para resolver com diálogo, sobriedade e grandeza cívica”.

Privatizações polêmicas

Tema que ganhou relevo na campanha eleitoral, a privatização continua sendo um desafio para o governo, como a venda da Corsan, a Companhia Riograndense de Saneamento, que foi vendida para a Aegea por R$ 4,15 bilhões em leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo no último dia 20 de dezembro, mas segue travada pela judicialização do caso. Outro desafio do novo governo, será o Banrisul, do qual o estado é o acionista controlador. Embora seja uma empresa de economia mista com excelentes resultados, gestão técnica, e motivo de orgulho para os gaúchos pela capilaridade da sua presença física nas comunidades, enfrenta um processo natural de depreciação, diante do desafio trazido pelo novo perfil do mercado, com o crescimento dos bancos digitais.

PP perde espaço no segundo governo de Leite

O Partido Progressista, que terá oito deputados na Assembléia Legislativa, perdeu espaço no governo. Depois de ter ocupado pastas estratégicas, como a Casa Civil, e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, terá agora espaços de segunda linha no governo, como as pastas do Desenvolvimento Econômico, e o Turismo. Outro partido, fiel aliado no governo anterior, o Republicanos, com cinco deputados, não terá nenhum representante no primeiro escalão do novo governo.

Armas, Bolsa Família, e desmatamento

Os primeiros atos do novo governo neste domingo, foram a assinatura das Medidas Provisórias e decretos para reduzir o acesso a armas, garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e reforçar o combate ao desmatamento.

Disparada no preço dos combustíveis

Após o ministro da Fazenda Fernando Haddad solicitar ao ex-ministro Paulo Guedes, que não prorrogasse a desoneração das alíquotas da contribuição para o PIS/Cofins e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre combustíveis, o preço da gasolina, diesel,etanol e gás de cozinha disparou no final de semana. Os revendedores fizeram um movimento preventivo aguardando o retorno do imposto. Diante do equivoco, ontem, durante a cerimônia de posse do novo presidente, o governo revisou a decisão, e foi assinado o decreto que prorroga novamente a desoneração de impostos sobre os combustíveis, embora o efeito danoso da alta dos preços já tenha ocorrido.

Paulo Pimenta na Secom

O gaúcho com o cargo mais relevante no governo federal é o deputado federal Paulo Pimenta, candidato mais votado do PT gaúcho para a Câmara em 2022 com 223,1 mil votos. Pimenta, que é jornalista e presidente do PT gaúcho, será o ministro-chefe da Secom, a Secretaria de Comunicação no governo Lula. Caberá a ele o papel de protagonismo no debate sobre a proposta do novo governo, de regulamentação das mídias,e das redes sociais num momento em que a liberdade de expressão, garantida pela Constituição, sofre forte ataque do STF. Ele é um dos nomes do partido para a disputa do governo do Estado, ou de uma cadeira ao Senado em 2022.

Pagamento da URV

A Assembléia Legislativa pagou na última semana de 2022, uma parcela do crédito da diferença da conversão da URV, referente ao período de julho de 1994 a novembro de 1999 para os servidores ativos,inativos e desligados, que se enquadraram no benefício. Os servidores receberam um depósito de R$ 200 mil, independente do crédito total, cujo saldo permanecerá em aberto aguardando disponibilidade orçamentária para quitação. Em dezembro, o Tribunal de Contas do Estado também promoveu o pagamento da URV aos seus servidores. No caso do TCE, foi aberto um período de adesão à proposta de quitação com deságio de 40%, e pagamento em parcelas de R$ 35 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira