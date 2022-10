Rio Grande do Sul Eduardo Leite vota em Pelotas, no Sul do Estado, e diz estar confiante no resultado

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ex-governador e candidato ao Piratini, o tucano votou em Pelotas Foto: Reprodução/Instagram Ex-governador e candidato ao Piratini, o tucano votou em Pelotas . (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Leite, votou na manhã deste domingo (30), no Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas, no Sul do Estado.

Em seguida, ele viajou com toda a sua família para Porto Alegre, onde acompanha a apuração, além de conceder entrevistas. “Temos todas as razões para confiar no resultado, não só pelas pesquisas mas pelo carinho das pessoas”, afirmou ele, após a votação.

Questionado sobre o voto para presidente, ele disse que se mantém no direito de não revelar, pois tem eleitores dos dois lados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul