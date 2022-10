Rio Grande do Sul Tribunal Regional Eleitoral estima que o resultado das eleições do governo do Rio Grande do Sul sairá às 21h

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Prazo foi revelado pelo presidente do órgão, desembargador Francisco José Moesch Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil Prazo foi revelado pelo presidente do órgão, desembargador Francisco José Moesch (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

O presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Moesch, afirmou neste domingo (30) que os resultados referentes à eleição para o governo do Estado deverão ser conhecidos por volta das 21h. “Calculamos que ao redor de 21h tenhamos o resultado que define a parte do governo do Estado”, disse em pronunciamento.

Também ocorrem no Rio Grande do Sul eleições suplementares para prefeito nos municípios de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul. Segundo Moesch, esses pleitos podem gerar uma demora maior na contagem de votos.

Conforme o TRE, até as 10h30min, 92 urnas foram substituídas no Estado, contra 213 neste mesmo horário do 1° turno. Uma explicação para a menor ocorrência de urnas trocadas neste 2° turno é que muitos equipamentos que estavam com problemas já foram trocados ainda na primeira etapa das eleições. Dessa forma, as urnas que restaram já estão em melhor funcionamento, segundo o assessor de Tecnologia da Informação Luis Fernando Schauren.

