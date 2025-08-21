Política Eduardo xinga o pai, Jair Bolsonaro, em mensagens

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O deputado disse ao pai que "se o sistema" enxergar solução em Tarcísio, "não vão fazer o que estão pressionados a fazer". (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mensagens analisadas pela Polícia Federal (PF) e citadas em relatório divulgado na quarta-feira (20) mostram que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) xingou o pai Jair Bolsonaro após entrevista do ex-presidente sobre o conflito do filho com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo a PF, Eduardo demonstrou irritação com as declarações do pai.

Em um dos diálogos, Eduardo escreveu ao ex-presidente em 15 de julho: “Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende”.

O deputado continuou: “VTNC SEU INGRATO DO CARALHO!’

A conversa, segundo a PF, continuou com Eduardo citando termos usados pelo ex-presidente na entrevista.

“Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI!”

Eduardo conclui a conversa dizendo ao pai: “Tenha responsabilidade!”. Bolsonaro respondeu com dois áudios. Segundo a PF, o conteúdo não foi recuperado pela investigação.

De acordo com o relatório, as mensagens demonstram preocupação de Eduardo Bolsonaro com as declarações do ex-presidente, com o apoio dado ao governador Tarcísio de Freitas e na forma como isso refletiria em sua situação política nos Estados Unidos.

“Constata-se que o investigado temia que as declarações impactassem negativamente sua posição e suposta influência no exterior, podendo ‘decretar o resto da sua vida’ nos EUA”, diz o relatório. De acordo com o documento, Eduardo referiu-se de forma pejorativa aos Estados Unidos. “E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI”, cita o documento.

Segundo a PF, a conversa foi finalizada com Eduardo “evidenciando sua intenção criminosa objetivando apenas tentar livrar Jair Bolsonaro de uma eventual condenação criminal”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eduardo-xinga-o-pai-jair-bolsonaro-em-mensagens/

Eduardo xinga o pai, Jair Bolsonaro, em mensagens

2025-08-21