Política Eduardo Bolsonaro “ataca” Tarcísio de Freitas em mensagem ao pai

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Deputado fez alerta ao pai de que governador "nunca ajudou em nada no STF". (Foto: Reprodução)

As mensagens trocadas por Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) expuseram uma guerra entre a família do ex-presidente e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nos primeiros dias após o anúncio do tarifaço contra o Brasil.

Em mensagem enviada ao pai, citada em relatório da Polícia Federal, Eduardo alerta que Tarcísio nunca ajudou Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal). A corte vai julgar o ex-presidente sob a acusação de liderar a trama golpista de 2022 e 2023.

“Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se foder e se aquecendo para 2026”, escreveu Eduardo a Jair.

As mensagens mostram que Eduardo encara Tarcísio com alta desconfiança, sobretudo em relação às movimentações do governador paulista para se posicionar como candidato à Presidência em 2026 e como herdeiro político de Bolsonaro na direita.

No texto enviado ao pai, Eduardo afirma que trabalhou para desfazer a “ideia plantada” por aliados do governador paulista de que “Tarcísio = Bolsonaro”. Para ele, esta seria “uma clara mensagem de que os EUA não precisariam entrar nesta briga, pois com TF (Tarcísio de Freitas) ou você Trump teria um aliado na Presidência do Brasil em 2027”.

A mensagem foi enviada no dia 17 de julho. Naquela época, Tarcísio tentava se posicionar como interlocutor do governo americano. Dias antes, o governador havia se reunido com o encarregado de negócios da embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar.

Eduardo demonstra contrariedade com essas movimentações. “Agora ele quer posar de salvador da pátria”, afirma.

O filho de Bolsonaro também afirma que a eleição de Tarcísio não resolveria “o problema” da família, em provável referência à condenação do ex-presidente.

“Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma ‘solução Tarcísio’ passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima”, escreveu Eduardo, em alusão à avenida em São Paulo onde se concentram as sedes de bancos de investimentos. (Com informações da Folha de S.Paulo)

