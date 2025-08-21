Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Lula diz a Hugo Motta que a Câmara dos Deputados deveria cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro por causa da atuação dele nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Deputado tem atuado nos EUA por sanções a autoridades brasileiras com o objetivo de livrar o pai, réu no STF. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que a Casa deveria dar uma resposta à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

Em ao menos duas oportunidades nos últimos dias, Lula defendeu a cassação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diretamente ao presidente da Câmara. Os dois encontros ocorreram no Palácio da Alvorada, em Brasília, com a participação de outros políticos.

De acordo com relatos de três pessoas que acompanharam essas conversas, o presidente se mostrou indignado com o comportamento de Eduardo e disse que a Câmara deveria tomar alguma atitude a respeito e se posicionar sobre isso, citando a cassação do deputado como alternativa. Segundo esses interlocutores, Motta teria ouvido em silêncio.

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal). O relatório final da investigação foi entregue ao tribunal na sexta-feira (15).

Um auxiliar de Lula, que teve conhecimento do teor das conversas, todas anteriores ao indiciamento, diz que o governo sabe que Motta foi eleito com apoio tanto do PT quanto do PL para presidir a Câmara e que o parlamentar é pressionado pelos dois lados. Apesar disso, avalia que seria importante para a imagem da Casa como um todo tomar alguma providência contra Eduardo.

Lula não tem escondido sua indignação contra a atuação do deputado bolsonarista nos EUA. Além de falar disso com o presidente da Câmara, o petista tratou desse tema e da necessidade de a Câmara reagir a essa postura em conversas reservadas com parlamentares da base aliada e integrantes de seu governo nos últimos dias.

Em evento em Pernambuco, no dia 14 de agosto, Lula disse que o deputado está “traindo o País” e defendeu a cassação dele.

“Ele (o ex-presidente Jair Bolsonaro) mandou o filho para os Estados Unidos. Filho que é deputado federal e vocês (deputados) têm que pedir a cassação dele porque ele está traindo o país. Esta é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá para instigar os americanos contra nós. Não dá para a gente ficar quieto”, disse.

O filho 03 de Bolsonaro anunciou em março que tinha deixado o país, alegando o temor de que o ministro do STF Alexandre de Moraes mandasse apreender o seu passaporte.

Desde então, tem atuado junto ao governo americano por punições a autoridades brasileiras com o objetivo de livrar o pai, réu no Supremo, acusado de golpismo. Ele também tem sido apontado como um dos responsáveis pela sobretaxa de 50% do governo Donald Trump aos produtos brasileiros.

Apesar de Motta ter criticado a atuação de Eduardo em entrevistas recentes, dois aliados próximos do presidente da Câmara dizem que ele não deverá tomar nenhuma medida considerada drástica contra o parlamentar, para evitar maiores crises com a oposição na Casa.

Um deles diz, sob reserva, que essa postura do deputado não traz prejuízos à imagem da Câmara como um todo, mas, sim, consequências políticas e eleitorais negativas ao clã Bolsonaro. Outro aliado de Motta diz achar improvável que a Câmara casse o mandato de Eduardo.

Na semana passada, Motta enviou denúncias contra Eduardo ao Conselho de Ética. As representações foram apresentadas por PT, PSOL e parlamentares petistas. O envio dos casos ao Conselho de Ética segue o rito previsto nas regras da Câmara. A partir da instauração do processo conselho, o presidente do colegiado, deve escolher um relator a partir de uma lista com três membros sorteados, e as punições variam de advertências à cassação do mandato.

Sem data para voltar ao Brasil, Eduardo se licenciou do mandato em 20 de março. A licença terminou em 20 de julho e, desde então, Eduardo tem faltado às sessões plenárias. A Constituição estabelece em seu artigo 55 que perderá o mandato o deputado ou o senador que faltar a um terço das sessões ordinárias do ano, salvo licença ou missão oficial.

No entanto, Eduardo não perderá o mandato em 2025 por excesso de faltas mesmo que deixe de comparecer sem justificativa a todas as sessões até o fim do ano. A punição só é possível a partir de março de 2026, quando a Câmara analisa as faltas do ano anterior.

Após a notícia do indiciamento, Eduardo Bolsonaro afirmou em nota que a atuação dele nos EUA não tem objetivo de interferir no processo em curso no Brasil e chamou de “crime absolutamente delirante” os apontamentos da Polícia Federal.

Eduardo disse ainda ser “lamentável e vergonhoso” o que ele chamou de vazamento de conversas entre pai e filho. Mensagens reproduzidas no relatório final em que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair e Eduardo Bolsonaro mostram o deputado federal xingando o pai devido a uma entrevista em que ele foi chamado de imaturo. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Eduardo Bolsonaro “ataca” Tarcísio de Freitas em mensagem ao pai
Deputado Eduardo Bolsonaro critica vazamento de conversas com seu pai e afirma que a Polícia Federal aponta “crime delirante”
https://www.osul.com.br/lula-diz-a-hugo-motta-que-camara-dos-deputados-deveria-cassar-o-mandato-de-eduardo-bolsonaro-por-causa-da-atuacao-dele-nos-estados-unidos/ Lula diz a Hugo Motta que a Câmara dos Deputados deveria cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro por causa da atuação dele nos Estados Unidos 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 28 milhões
Esporte Botafogo perde para a LDU e está eliminado da Libertadores
Mundo Governo Trump informa que pode cassar vistos de estrangeiros que já tenham entrado nos Estados Unidos
Política Silas Malafaia fica em silêncio na Polícia Federal e diz que vai falar após saber de teor do inquérito
Rio Grande do Sul Trensurb retomará operação total entre Porto Alegre e Novo Hamburgo a partir da próxima semana
Política Alexandre de Moraes tem cartões bloqueados após sanção da Lei Magnitsky
Economia Expoagas 2025 encerra com R$ 795 milhões em negócios
Política Bolsonaro recebeu R$ 30,5 milhões em um ano, diz relatório da Polícia Federal
Política Rejeição a Lula cai para 51% e a Tarcísio sobe para 39%; Tarifaço desgastou Tarcísio, avalia diretor da pesquisa Quaest
Política CPI do INSS quer ouvir todos ministros da Previdência desde governo Dilma
Pode te interessar

Notícias Mensagens confirmam operação de Eduardo Bolsonaro para fritar Tarcísio

Notícias Aliados veem Bolsonaro e Tarcísio alinhados em meio ataques de Eduardo e Malafaia

Notícias Defesa de Bolsonaro nega transgressão de medida cautelar se diz surpresa com indiciamento pela Polícia Federal

Notícias Polícia Federal afirma que Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões em um ano