Porto Alegre Educação faz diagnóstico da rede municipal

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Mais de 68 mil alunos estão matriculados nas escolas municipais e comunitárias para o ano letivo que começa em 22 de fevereiro. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Secretaria Municipal de Educação apresenta neste domingo (31) o diagnóstico da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre. O levantamento, realizado durante o mês de janeiro, faz um raio X da oferta e da demanda por vagas, bem como do rendimento e da aprendizagem no ensino fundamental na Capital. O objetivo é subsidiar a elaboração do Plano de Gestão 2021/2024 e as estratégias prioritárias.

Ao todo, mais de 68 mil alunos estão matriculados para o ano letivo que se inicia em 22 de fevereiro, sendo cerca de 48 mil nas escolas municipais e pouco mais de 20 mil nas comunitárias. Os períodos iniciais (creche e pré-escola) absorvem cerca de 41% desse total, enquanto as séries de 1ª a 9ª ficam com os 59% restantes.

Já no que diz respeito ao perfil socioeconômico, o estudo aponta que as escolas de Porto Alegre possuem um NSE (Nível Socioeconômico) maior que as escolas da rede estadual gaúcha, assim como a média das escolas públicas brasileiras. Cerca de 77% das escolas municipais estão concentradas no chamado Grupo 4 de classificação socioeconômica, conforme cálculos do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), terceiro no País, abaixo apenas de Curitiba e Florianópolis

A oferta de vagas, por sua vez, mesmo registrando uma queda de 19,27% no número de inscrições, ainda conta com uma demanda reprimida de 1.630 alunos, não computados aqueles em lista de espera. A taxa de abandono nos anos finais vem apresentando uma tendência de queda, apesar das dificuldades ocasionadas pela pandemia. “Este levantamento, realizado em tempo recorde, será fundamental para embasar o nosso próximo passo, no caso, a estruturação do Plano de Gestão 2021/2024, com nossas principais estratégias para a área da Educação em Porto Alegre”, explicou a secretária Janaina Audino.

Vagas emergenciais

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio das secretarias de Administração e Patrimônio (Smap) e de Educação (Smed), abriu sábado (30) processo seletivo para contratação de 1.032 trabalhadores. As inscrições vão das 9h deste sábado até as 17h do dia 3 de fevereiro e devem ser realizadas pelo site da prefeitura.

São vagas para auxiliar de serviços gerais (533), auxiliar de cozinha (352) e cozinheiro (147). Os servidores vão trabalhar na limpeza e higienização dos espaços escolares e no preparo e oferta de alimentos aos estudantes, nas escolas e nos prédios administrativos da Smed. As contratações são temporárias a fim de atender interesse público. Em situações excepcionais, para atender às necessidades como as causadas pandemia de Covid-19, a Constituição Federal faculta a possibilidade de contratação temporária de servidores. O mesmo ocorre com a Lei Orgânica do Município.

