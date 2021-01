Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre inscrições para vagas emergenciais na Educação

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Contratação temporária de 1.032 trabalhadores é fundamental para a reinício das aulas. Foto: Alex Rocha/PMPA Contratação temporária de 1.032 trabalhadores é fundamental para a reinício das aulas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio das secretarias de Administração e Patrimônio (Smap) e de Educação (Smed), abre neste sábado (30) processo seletivo para contratação de 1.032 trabalhadores. As inscrições vão das 9h deste sábado até as 17h do dia 3 de fevereiro e devem ser realizadas pelo site da prefeitura.

São vagas para auxiliar de serviços gerais (533), auxiliar de cozinha (352) e cozinheiro (147). Os servidores vão trabalhar na limpeza e higienização dos espaços escolares e no preparo e oferta de alimentos aos estudantes, nas escolas e nos prédios administrativos da Smed. As contratações são temporárias a fim de atender interesse público. Em situações excepcionais, para atender às necessidades como as causadas pandemia de Covid-19, a Constituição Federal faculta a possibilidade de contratação temporária de servidores. O mesmo ocorre com a Lei Orgânica do Município.

“A contratação temporária de 1.032 trabalhadores é fundamental para a reinício das aulas. Não mediremos esforços para concluir este processo seletivo no prazo e com êxito”, afirmou o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa. O retorno das atividades letivas na rede municipal em 2021 está previsto para 22 de fevereiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre