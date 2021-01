Porto Alegre Guarda Municipal encerra festas clandestinas e desfaz aglomerações na madrugada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Nos locais havia muitas pessoas sem usar máscaras e desrespeitando os protocolos de prevenção da Covid-19. Foto: Divulgação/PMPA Nos locais havia muitas pessoas sem usar máscaras e desrespeitando os protocolos de prevenção da Covid-19. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Guarda Municipal, em ação conjunta com a Brigada Militar e fiscais da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), atuou em diversos pontos de Porto Alegre para desfazer aglomerações na madrugada deste sábado (30). As ações ocorreram na Ponte de Pedras, no Centro Histórico; na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento; na rua da República e na rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa.

Também foram desfeitas três festas clandestinas: em uma casa de shows na rua Voluntários da Pátria, no 4º Distrito (170 pessoas); em um bar na rua Caldre Fião, bairro Santo Antonio (200 pessoas); e no pátio de uma residência na avenida Berlim, bairro São Geraldo, (400 pessoas). Nos locais havia muitas pessoas sem usar máscaras de proteção e desrespeitando os protocolos da Covid-19 de distanciamento social. Os guardas municipais deram orientação pedagógica e reforçaram a necessidade do uso de máscaras como fator de proteção à Covid 19.

O comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, diz que denúncias podem ser feitas pelo 156 ou 153. As fiscalizações vão continuar neste fim de semana.

