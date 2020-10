Educação Educação infantil pública de Porto Alegre recebe 2.385 crianças nesta quarta-feira

As escolas de educação infantil das redes públicas estatal e comunitária atenderam 2.385 alunos nesta quarta-feira (7), informou a Prefeitura de Porto Alegre. Foi o terceiro dia de retomada das atividades letivas nessas instituições, que seguem os protocolos previstos no decreto 20.747. O número é 27% maior que o de segunda-feira (5). Também estão autorizadas as aulas presenciais em Porto Alegre para o terceiro ano do ensino médio, EJA (educação de jovens e adultos) e ensino profissionalizante, tanto nas redes públicas quanto na privada.

Para a retomada das atividades, a prefeitura informa que as escolas comunitárias receberam o valor integral do mês de setembro, totalizando R$ 12.695.383,50. Já as instituições de ensino estatais receberam verba extra de R$ 2,5 milhões para aquisição de materiais de proteção contra o coronavírus. Serão entregues inicialmente cem termômetros para a rede como complemento aos kits já distribuídos. Além disso, a prefeitura manteve os repasses trimestrais em sua totalidade, mesmo sem atividades letivas – um recurso de R$ 9.448.685,61 ao longo do ano.

O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus reuniu-se com entidades empresariais nesta quarta-feira (7), em duas videoconferências. A primeira foi com integrantes da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa e após com representantes de entidades empresariais.

A equipe da prefeitura apresentou o cenário atual da pandemia na cidade e ouviu as demandas dos setores, que serão discutidas pelo comitê. A administração municipal afirma que trabalha com a perspectiva de avançar na flexibilização de algumas atividades econômicas de forma organizada até o final do ano. A prioridade da gestão, neste momento, no entanto, é o retorno gradual da educação.

