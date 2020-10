Acontece Presidente e diretora da Rede Pampa são recebidos por Bolsonaro em Brasília

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e a diretora geral do grupo, Christina Gadret, foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (7), o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, e a diretora geral do grupo, Christina Gadret, foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília, para reunião onde foram discutidas novidades na atuação das empresas regionais de comunicação do Brasil que serão anunciadas em breve.

O encontro contou com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e do secretário executivo da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), Fabio Wajngarten, além de outras lideranças empresariais e associativas.

A reunião reforça o protagonismo das empresas de comunicação regionais do Brasil como a Rede Pampa, evidenciando o papel fundamental que possuem na sociedade.

