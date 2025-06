Berenice V.S. Meurer Educação menstrual é educação básica

Por Berenice V.S. Meurer | 24 de junho de 2025

Ignorar esse tema perpetua a desinformação e os problemas de saúde

Mesmo em pleno século 21, falar de menstruação com crianças e adolescentes ainda causa desconforto em muitos adultos. As consequências são meninas chegando à puberdade sem saber o que está acontecendo com seus corpos, inseguras e despreparadas para lidar com um processo biológico previsível.

Ignorar esse tema perpetua a desinformação e os problemas de saúde. Ciclos menstruais fazem parte do desenvolvimento feminino, e entendê-los é uma questão de educação básica, assim como ensinar sobre alimentação ou higiene.

Há grande ausência de repertório positivo sobre menstruação no ambiente familiar e escolar. Por isso, histórias são ferramentas eficazes. Livros e narrativas simbólicas ajudam as crianças a compreender, sem medo ou vergonha, crescendo com mais segurança e menos dependência de informações distorcidas.

O silêncio que ainda existe em torno da menstruação dificulta o desenvolvimento emocional e a saúde de quem um dia terá de lidar com isso. Falar sobre o corpo feminino com naturalidade fortalece a sociedade.

A forma como as mulheres se relacionam com seus ciclos impacta diretamente sua autoestima e a maneira como se colocam no mundo. Relações negativas com a menstruação são reflexo de uma cultura que, durante séculos, invisibilizou o corpo feminino, inclusive na ciência.

Por anos, os ciclos hormonais femininos foram ignorados em pesquisas médicas. Essa omissão consolidou a ideia de que o corpo masculino é o padrão e o corpo da mulher é uma exceção instável. Isso ainda influencia a forma como as mulheres são vistas, diagnosticadas e tratadas.

O ciclo é uma característica biológica legítima e compreendê-lo é o primeiro passo para uma convivência mais justa. Abrir espaço para essa conversa na sociedade é urgente. Preparar as meninas para a menarca com consciência e acolhimento é também ensinar as próximas gerações a reconhecer o valor da mulher. Quando a infância aprende a respeitar o corpo feminino desde cedo, a sociedade inteira se torna mais capaz de construir vínculos mais saudáveis, mais justos e mais humanos.

* Berenice V.S. Meurer, fisioterapeuta pélvica especializada em sexualidade humana e autora do livro “O Diário de Adelaine”.

2025-06-24