Esporte Efeito Neymar: Santos ultrapassa seguidores de Palmeiras e São Paulo, e bate recorde nas redes

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Chegada do atacante impulsiona plataformas do clube no ambiente digital desde janeiro deste ano. Foto: Raul Baretta/Santos Chegada do atacante impulsiona plataformas do clube no ambiente digital desde janeiro deste ano. (Foto: Raul Baretta/Santos) Foto: Raul Baretta/Santos

Um mês desde que retornou ao País, Neymar ainda impacta nos resultados do Santos fora das quatro linhas. Após atrair novos patrocinadores, explodir as finanças do clube e trazer reforços à Vila Belmiro, a chegada do camisa 10 fez com que o time registrasse, em fevereiro, o maior crescimento nas redes sociais em um só mês. Além disso, o Santos se tornou a terceira equipe brasileira mais seguida, ao ultrapassar Palmeiras e São Paulo, ficando atrás apenas de Flamengo e Corinthians, respectivamente.

Em fevereiro, o Santos somou 7,6 milhões de novos seguidores em suas plataformas digitais (Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube) e chegou à marca de 23,4 milhões, segundo dados do Ibope Repucom. Desde que passou a registrar o crescimento dos clubes, em 2016, este foi a maior marca mensal de um clube no Brasil.

Só em janeiro, o clube já havia tido um aumento de 1,7 milhão em sua base de fãs – o dobro do crescimento registrado em todo o ano de 2024, quando disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. TikTok (+3,6 milhões) e Instagram (+2,7 milhões) lideraram o salto do Santos no ambiente digital, que possibilitou ao clube ultrapassar dois de seus rivais em São Paulo.

Palmeiras, com 23,1 milhões de seguidores, e São Paulo, com 22,8 milhões, caíram para a quarta e quinta colocação, respectivamente, com o salto do Santos no ranking. Além disso, o clube alvinegro também superou os rivais em plataformas individuais, como o Instagram e o TikTok. Nesta, o Santos conseguiu assumir a vice-liderança, ficando atrás apenas do Flamengo e superando o Corinthians.

O Ibope Repucom faz um levantamento mensal do crescimento nas redes de 50 clubes brasileiros. Ao todo, estes somaram 9,1 milhões de seguidores em fevereiro, e o Santos foi responsável por 83,5% dessa base de novos fãs no ambiente digital.

“O retorno de Neymar ao Santos transcende o que ele representa para o clube, e o atleta que ele é. Esse anúncio simboliza o retorno da esperança de conquista do principal título que todos esperam da nossa seleção, além de materializar a nostalgia de toda uma geração que se apaixonou pelo futebol, com ele no seu auge”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Desde que chegou ao Santos, Neymar marcou três gols e deus três assistências em sete jogos pelo Paulistão. O desempenho fez com que Dorival optasse pela convocação do atacante para as partidas das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina.

Seu contrato com o Santos se encerra em junho, mas a diretoria acredita em uma renovação até a Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, tem seu primeiro grande desafio desde que retornou ao Brasil: a semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. O último título do Santos no Estadual se deu em 2016.

(Estadão Conteúdo)

