Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

O avião brasileiro, cedido pela Presidência da República para essa missão, é um VC-2, modelo Embraer 190. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O governo brasileiro foi autorizado pelo Egito a pousar em Al Arish, cidade egípcia a 53 km da Faixa de Gaza. É em Al Arish que o governo pretende buscar o grupo de brasileiros que aguarda permissão para deixar Gaza. O Itamaraty informou que os brasileiros devem ser autorizados a sair de Gaza nesta sexta-feira (10).

O Itamaraty deu a informação após conversa do ministro Mauro Vieira com o chanceler de Israel, Eli Cohen.

“Cohen afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, 8/11, por fechamentos inesperados na fronteira. Assegurou a Vieira que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã [sexta]”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores em nota.

Os estrangeiros civis que querem deixar Gaza, em razão do conflito do Israel com Hamas, estão concentrados ao sul da Faixa, na passagem de Rafah, única saída viável e fronteira com o Egito.

Mas a passagem não é aberta para todos. Uma lista tem sido preparada por autoridades da região desde 1º de novembro para determinar quem pode sair e em qual dia. Até esta quinta, o grupo de brasileiros – 34 pessoas – ainda não havia recebido a autorização.

A autorização do Egito para a FAB pousar em Al Arish é um indicativo de que a passagem dos brasileiros possa ocorrer nos próximos dias. A expectativa é que embarquem no sábado (11).

No atual planejamento do governo brasileiro, o grupo, depois de embarcar em Al Arish. no sábado, chegará ao Brasil no domingo (12).

O avião brasileiro, cedido pela Presidência da República para essa missão, é um VC-2, modelo Embraer 190, e estava aguardando no Cairo, capital do Egito.

Pausas diárias

Em outra frente, Israel concordou em implementar pausas diárias de quatro horas nos combates com o grupo terrorista Hamas em áreas selecionadas do norte da Faixa de Gaza para permitir a saída de civis para a parte do sul do enclave palestino. O anúncio foi feito pela Casa Branca nessa quinta-feira (9), em meio a pressão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que uma pausa humanitária ocorresse em Gaza.

Há alguns dias Israel vem permitindo que os civis palestinos se desloquem do norte de Gaza em direção ao sul por um longo corredor, passando pelas linhas militares israelenses, durante um período de quatro horas por dia.

“Os israelenses nos disseram que as tropas não farão operações militares nestas áreas durante a pausa e que este processo começa hoje”, afirmou John F. Kirby, porta-voz da Casa Branca, em um comunicado. Cada pausa será anunciada com três horas de antecedência, disse ele, e um segundo corredor seguro ao longo será aberto para a saída de civis.

Em uma publicação na plataforma X, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que as pausas diárias não significam um cessar-fogo na Faixa de Gaza. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

