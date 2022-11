Rio Grande do Sul EGR alerta usuários para intervenções em 11 estradas do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serviços podem gerar pontos de espera e alterações no tráfego de veículos Foto: EGR/Divulgação Serviços podem gerar pontos de espera e alterações no tráfego de veículos. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os usuários para a execução de 19 frentes de trabalho em 11 estradas localizadas em diferentes regiões do estado. A partir desta semana (28/11 a 02/12), os condutores devem redobrar a atenção nos trechos em que as obras estão sendo realizadas. As operações das equipes e a presença de maquinários na pista podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada.

Na região dos vales do Caí, dos Sinos e do Paranhana, os serviços estão concentrados na pavimentação asfáltica das vias e das rotatórias no quilômetro dois da RSC-287 – travessia urbana de Montenegro. Neste trecho, o tráfego de veículos que se desloca pela pista principal, em direção a Portão e ao Vale dos Sinos, está sendo desviado pela rua lateral, paralela à rodovia. Além disso, há execução do serviço de manutenção asfáltica na ERS-239, do quilômetro 30 ao 36, entre Sapiranga e Araricá e na ERS-122, no trecho do quilômetro quatro ao sete, em São Sebastião do Caí. Neste mesmo segmento, até o quilômetro 20, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino, e na ERS-240, do quilômetro 13 ao 30, entre Portão e Montenegro, serão realizadas limpeza das margens e roçadas

ERS – 122

Na Serra Gaúcha, a partir desta segunda-feira (28) foi liberado o tráfego de veículos na alça que consolida a ligação da ERS-122 com a Rota do Sol (RSC-453), em Caxias do Sul. Na ERS-122, ocorre a manutenção asfáltica no quilômetro 96, em Flores da Cunha, além de roçadas e limpeza das margens, do quilômetro zero ao 20, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino, e do quilômetro 82 ao 90, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha.

Vale do Taquari

No Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, as intervenções estarão concentradas na recuperação da RSC-453, no trecho compreendido entre o quilômetro 21 e o 24, em Cruzeiro do Sul, e na ERS-129, no quilômetro 93,6, em Vespasiano Corrêa. Haverá trabalho de conservação da ERS-129, do quilômetro 85 ao 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa, e na ERS-130, do quilômetro 69 ao 84, entre Lajeado e Arroio do Meio.

ERS-135

Na ERS-135, localizada na região do Alto Uruguai e da Produção, o trabalho das equipes está concentrado na reciclagem do pavimento na altura dos quilômetros 60 e 61, entre Getúlio Vargas e Erebango, e na execução da conservação rotineira do quilômetro 23 ao 31, entre Coxilha e Sertão. A rodovia também contará com uma operação tapa-buracos.

Metropolitana e Litoral

Já na região Metropolitana e no Litoral, as equipes estarão realizando a conservação rotineira por meio de roçadas e limpeza das margens na ERS-240, do quilômetro 13 ao 30, entre Portão e Montenegro e na ERS-040, do quilômetro 40 ao 85, entre Viamão e Balneário Pinhal.

A EGR pede aos condutores para que dirijam com cuidado, respeitando os limites de velocidade e as sinalizações nos segmentos rodoviários, observando sempre as intervenções e as possíveis restrições de trânsito.

Confira abaixo a relação das rodovias, os pontos de atenção e os serviços que serão realizados ao longo da semana:

– Obras de construção de rotatórias:

RSC-287, pavimentação asfáltica das vias e rotatórias que constituem a travessia urbana de Montenegro, no quilômetro dois.

Trânsito: Atenção redobrada: o tráfego de veículos que se desloca pela pista principal, em direção a Portão e Vale do Sinos, será desviado para a rua lateral, paralela à rodovia.

– Obras de construção de alça de acesso:

ERS-122, liberação do tráfego de veículos e finalização da colocação das placas e implantação da sinalização horizontal no trecho de 668 metros que consolida a ligação da ERS-122 com a Rota do Sol (RSC-453), em Caxias do Sul. As obras estão localizadas no quilômetro 82, no entroncamento das rodovias.

Trânsito: Cuidado redobrado às margens da rodovia em virtude da movimentação de caminhões e trabalhadores.

– Manutenção no pavimento e reparos localizados:

ERS-129, no quilômetro 93,6, em Vespasiano Corrêa

RSC-453, do quilômetro 21 e o 24, em Cruzeiro do Sul

ERS-239, do quilômetro 30 ao 36, entre Sapiranga e Araricá

ERS-122, entre o quilômetro quatro ao sete, em São Sebastião do Caí

ERS-122, no quilômetro 96, em Flores da Cunha

ERS-135, entre os quilômetros 60 e 61, entre Getúlio Vargas e Erebango

– Conservação, roçada e limpeza de margens:

ERS-129, do quilômetro 85 ao 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa

ERS-130, do quilômetro 69 ao 84, entre Lajeado e Arroio do Meio

ERS-239, do quilômetro 22 ao 32, entre Campo Bom e Sapiranga

ERS-115, do quilômetro 25 ao 41, entre Três Coroas e Gramado

ERS-235, do quilômetro zero ao 20, em Nova Petrópolis

ERS-122, do quilômetro zero ao 20, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino

ERS-240, do quilômetro 13 ao 30, entre Portão e Montenegro

ERS-040, do quilômetro 40 ao 85, entre Viamão e Balneário Pinhal

ERS-122, do quilômetro 82 ao 90, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha

ERS-135, do quilômetro 23 ao 31, entre Coxilha e Sertão

– Tapa-buracos:

ERS-135, ERS-129 e ERS-130, em toda a extensão da rodovia.

A programação de obras poderá sofrer alterações por causa das condições climáticas desfavoráveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul