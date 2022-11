Rio Grande do Sul Quer passear de trem? Conheça as dicas da Tour Fácil para o lazer na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Trem do Vinho proporciona diversão nos vagões, que todos gostam. Está cheio de música, dança, comida e bebidas durante o passeio O Trem do Vinho proporciona diversão nos vagões, que todos gostam. Está cheio de música, dança, comida e bebidas durante o passeio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Passear de trem é uma das atividades mais inspiradoras que você pode aderir na sua viagem para Gramado e Canela. A Maria Fumaça leva os visitantes a diversas localidades da Serra Gaúcha. Gramado, Bento Gonçalves e Vale dos Vinhedos são alguns dos locais incluídos neste passeio. O Trem do Vinho proporciona diversão nos vagões, que todos gostam. Está cheio de música, dança, comida e bebidas durante o passeio.

Considerando isso, o site Tour Fácil colaborou com as principais dicas para quem está disposto a garantir passeios tranquilos, estonteantes e cheios de entretenimento em Gramado!

Conheça o roteiro do Maria Fumaça na região de Gramado e Canela

O passeio do Trem Maria Fumaça percorre toda a região de Bento Gonçalves, cruzando também Garibaldi e Carlos Barbosa. Os municípios foram colonizados por imigrantes italianos, e trouxeram junto com eles todos os seus costumes e tradições.

É um maravilhoso passeio com duração de uma média de 1h e 30min, e já dentro do trem você poderá conhecer de pertinho essa imersão cultural, com direito a muita diversão e degustação de vinhos e sucos de uva.

Trata-se de um passeio que vai e volta, com toda a segurança, podendo ainda abranger várias paradas para que os visitantes possam aproveitar tudo o que é disponível na região: degustação de vinhos e queijos, parques e encenações teatrais que recontam a história dos italianos que imigraram a região. Muita música e entretenimento para uma tarde cheia de experiências!

Como passear de Maria Fumaça em Gramado?

Trata-se de um passeio que é marcado pelo charme, beleza e relaxamento. Porque é mesmo uma forma de espairecer, com uma vista belíssima e paradas bastante interessantes ao longo do passeio. A partir disso, o turista conhece vinhos, tradições, gastronomia e muita cultura envolvida.

Portanto, o passeio de trem é ideal para quem está buscando uma experiência única. A rota começa na pousada ou hotel em que se está hospedado. Então, uma van poderá buscar você e sua família na parte da manhã, a depender de quais ingressos você adquiriu, e percorrerá:

Nova Petrópolis;

Carlos Barbosa;

Bento Gonçalves;

Garibaldi.

Os municípios próximos também mantiveram a tradição viva com a Maria Fumaça. Este passeio traz a exigência de que você selecione um dos pontos turísticos, antecipando-se para que se evitem filas e para que não perca nenhuma atração.

É possível fazer a inclusão de degustação de bebidas produzidas à base de uva, bem como o consumo de queijos e outros pratos deliciosos da Serra Gaúcha. Há diversas paradas para que os turistas possam aproveitar cada pedacinho do lugar.

Como chegar à estação de trem?

A estação fica na região central da cidade, e não há dificuldades para encontrá-la. O importante é ressaltar que juntamente com o passeio do trem, é possível usufruir de um dia todo de atrativos. Raramente haverá um ticket exclusivo para um passeio simples de trem.

Vale a pena?

Quem não gosta de andar de trem é porque nunca andou em um, não é verdade? O passeio em meio à amplitude da Serra Gaúcha com tantos vinhedos e natureza ao seu redor pode caracterizar aquilo que chamamos de paraíso! Para conferir os principais pontos positivos sobre o passeio, é válido dizer que:

toda a beleza da natureza vale muito a pena, pois há uma gama de verde que vai encher os olhos de alegria, principalmente para aqueles que vivem em meio ao céu cinza das grandes cidades;

o trem traz muita diversão e conforto, porque sua velocidade permite o turista a mergulhar na era passada, em que o transporte era comum;

é possível sentir o aroma dos vinhedos, caracterizando uma experiência agradável, bem como no momento de parar e degustar;

no trem, há distrações como paradas e serviços específicos.

Afinal, quais são os destaques dos passeios de trem em Gramado e Canela?

É claro que além do tour tradicional, os turistas podem encontrar ingressos que oferecem tour específicos na região da Serra Gaúcha. Acompanhe as principais dicas para os seus passeios!

Tour Uva e Vinho e Vinícola Miolo

Um passeio incrível e muito romântico é o Tour Uva e Vinho e a Vinícola Miolo. Ele oferece uma pequena degustação de queijos e vinhos, bem como uma excelente vista aos arredores de toda a região. É belíssimo e marca uma experiência única.

O tour é ideal para aqueles que desejam aproveitar cada segundo do dia, com atrativos que realmente marcam a viagem. Desse modo, é possível adquirir os ingressos com a consciência de que não será apenas um passeio rápido, mas uma gama de atrações que vão te envolver ao longo da rota.

Por conseguinte, o turista também pode conhecer um pouco mais sobre a produção de vinho, da Vinícola Miolo, ao longo de todo o caminho, visitando o local, inclusive. Toda a força cultural é sentida ao entender o procedimento de preparo das bebidas e alimentos.

Tour Uva e Vinho e Vinícola Tonet

Por conseguinte, há o passeio na Vinícola Tonet, que também acontece com a Maria Fumaça. Vale muito a pena, pois também se pode degustar as maravilhas do local, ao longo da rota, e abranger a uma gama de atrações que vão marcar a experiência.

Além disso, é um dos passeios mais procurados com a Maria Fumaça, e disponibiliza um custo-benefício incrível para os turistas. É possível, ainda, parar para adquirir malhas e tricôs.

Faça um passeio de trem e torne a viagem uma experiência única!

Viajar é uma experiência do mundo real. É saindo do ninho para voar por conta própria e cuidando de si que você tomará consciência de sua capacidade de resolver problemas e sobreviver por conta própria. Você também aprenderá a se preparar para quaisquer desafios que a vida possa lançar em você.

Gramado e Canela, por conseguinte, oferecem os melhores atrativos de férias e, com a Tour Fácil, fica ainda mais simples encontrar as possibilidades de passeios. Escolha o melhor caminho para viajar de Maria Fumaça e aproveite cada segundo dos seus dias na Serra Gaúcha.

Em parceria com a agência RM3 Digital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul