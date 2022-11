Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine dispõem de cerca de 9 mil vagas de trabalho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Do total de 6.742 oportunidades permanentes abertas, 68,9% não exigem experiência e 21,54% também não exigem escolaridade Foto: Divulgação Do total de 6.742 oportunidades permanentes abertas, 68,9% não exigem experiência e 21,54% também não exigem escolaridade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As agências FGTAS/Sine oferecem 8.953 oportunidades de trabalho no RS. Desse total, 6.742 são efetivas e 2.211, temporárias. Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, na agência FGTAS/Sine mais próxima ou por meio do aplicativo Sine Fácil. A relação de endereços das unidades está disponível no site .

Do total de 6.742 oportunidades permanentes abertas, 68,9% não exigem experiência e 21,54% também não exigem escolaridade. As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (909), motorista de caminhão (347), vendedor de comércio varejista (311), atendente de lojas e mercados (257), operador de telemarketing receptivo (252) e operador de caixa (219).

Em relação ao setor econômico, 35,85% pertencem ao setor de serviços; 27,04%, à indústria; 24,04%, ao comércio; 10,84%, à construção e 2,2%, à agropecuária. Sobre escolaridade, 27,35% das oportunidades exigem Ensino Médio completo e 27,45%, Fundamental completo. E, quanto à remuneração das oportunidades, 35,51% oferecem de 2 a 3 salários mínimos e 30,87%, de 1,5 a 2 salários mínimos.

As agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no RS são:

Erechim (369)

Porto Alegre (297)

Caxias do Sul (286)

Garibaldi (280)

Sapucaia do Sul (252)

Região Metropolitana

Na capital e Região Metropolitana, há 2.833 vagas disponíveis. As funções com as maiores quantidades de vagas abertas são: entrevistador censitário de pesquisa (443), operador de telemarketing receptivo (251), atendente de lojas e mercados (133), motorista de caminhão (105) e pedreiro (99).

Vagas temporárias

Do total de 2.211 vagas temporárias abertas no RS, 96,38% não exigem experiência e 48,21% exigem Ensino Fundamental Completo. Por outro lado, 48,21%,das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo, 14,38 Ensino Médio completo. Com relação ao setor econômico, 73,32% das vagas pertencem ao setor de serviços; 14,16%, à indústria; 7,19%, ao comércio; 4,66%, à agropecuária; e 0,68%, à construção.

As agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas abertas são:

Nova Santa Rita (312)

Capão da Canoa (255)

Porto Alegre (150)

Passo Fundo (124)

Santa Maria (106)

As ocupações com as maiores quantidades de vagas disponíveis são: entrevistador censitário e de pesquisa (787), alimentador de linha de produção (283), trabalhador volante da agricultura (252), atendente de lojas e mercados (127) e atendente de farmácia (66).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul