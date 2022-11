Esporte Em jogo muito movimentado, Gana vence a Coreia do Sul por 3 a 2 pela Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Seleção de Gana abriram 2 a 0 no primeiro tempo e viram reação coreana, mas conseguiram voltar a ficar na frente Foto: Twitter/Gana Após o gol de Kudus, a Coreia voltou a melhorar e cresceu no jogo, mas não conseguiu levar grande perigo ao gol no primeiro tempo (Foto: Twitter/Gana) Foto: Twitter/Gana

Nesta segunda-feira (28), Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, no estádio Cidade da Educação, em Doha, em partida válida pelo grupo H. Apenas no primeiro tempo, a Gana conseguiu abrir uma vantagem de dois gols e viu o time asiático tentando uma possível reação.

Após a bola rolar, aos 3, a Coreia puxou um contra-ataque, a bola chegou na linha de fundo com Kwon Chang-Hoon e foi mandada para o meio. Cho Gue-Sung recebeu a bola, mas não conseguiu finalizar. Aos 6, em jogada ensaiada, Son tocou para Kim Moon-Hwan que levantou a bola pela esquerda, mas a defesa de Gana acabou tirando. Aos 20, após dar com o braço no rosto de Cho Gue-Sung, Amartey da seleção de Gana, recebeu o cartão amarelo.

Aos 23, o placar abriu. Após cobrança de falta, o ataque de Gana tentou o desvio, mas a bola ficou pingando na área. Salisu aproveitou a sobra e chutou para o fundo do gol. Coreia do Sul 0 x 1 Gana. Aos 33, Jordan Ayew recebeu aberto na esquerda e cruzou a bola em direção à área. Após o cruzamento, Kudus recebeu livre que apenas desviou a bola, sem chances para o goleiro. Coreia do Sul 0 x Gana 2. Aos 50, a partida foi encerrada.

No começo do segundo tempo, a Coreia ensaiou uma reação. Aos 12, Lee Kang-In, que entrou no segundo tempo, roubou a bola de Lamptey no campo de ataque e pela esquerda cruzou certeiro para Cho Gue-Sung. O centroavante cabeceou e diminuiu para a Coreia do Sul. Agora, Coreia 1 x 2 Gana.

Três minutos mais tarde, aos 15, Son acionou Kim Jin-Su na ponta esquerda, ele foi até a linha de fundo e cruzou na segunda trave e Cho Gue-Sung subiu mais alto que os defensores. Coreia chega ao empate, Coreia 2 x 2 Gana.

Aos 22, Partey fez boa jogada, se livrou da marcação e tocou para Jordan Ayew, que passou para Mensah. Ele cruzou para Iñaki que furou e, na sobra, Kudus bateu com o pé esquerdo. Kim Seung-Gyu ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o gol. Gana de novo na frente, 3 a 2.

Aos 29, Lee Kang-In cobrou falta por cima da barreira e a bola foi no canto inferior esquerdo. O goleiro se esticou todo e fez a defesa.

Aos 44, novamente a Coreia chegou no campo de ataque e jogou a bola na área, mas a defesa de Gana cortou para escanteio. Aos 48, Son chegou na linha de fundo pela esquerda e não conseguiu cruzar, mas ganhou o escanteio. Aos 55, o juiz acabou a partida decretando a vitória.

Gana com a vitória está em segundo lugar do Grupo H, com 3 pontos. Na próxima rodada, os africanos irão enfrentar o Uruguai, na sexta-feira (2), às 12. Já a Coreia do Sul, em último lugar do mesmo grupo, com 1 ponto, e enfrenta a seleção de Portugal.

