Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Tite não poderá contar com o lateral direito Danilo e o atacante Neymar, ambos lesionados e em recuperação Foto: Lucas Figueiredo/CBF Tite não poderá contar com o lateral direito Danilo e o atacante Neymar, ambos lesionados e em recuperação (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira pode conquistar a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Qatar 2022 com uma rodada de antecedência. Se vencer a Suíça nesta segunda-feira (28), às 13 horas, pelo horário de Brasília, o time canarinho avança à próxima fase da competição.

Com três pontos conquistados, mesmo número da Suíça, o Brasil é o líder do grupo G pelo saldo de gols. O vencedor da partida desta segunda confirmará uma vaga nas oitavas de final do Mundial. Para a segunda partida no mundial, o técnico da Seleção não poderá contar com dois jogadores importantes, Danilo e Neymar.

Os dois jogadores se lesionaram na primeira partida da Copa e então em recuperação. Os substitutos não foram confirmados pelo técnico Tite, que preferiu manter um mistério em relação às suas escolhas. O confronto ocorre pela terceira vez em Copas do Mundo. O primeiro confronto foi em 1950, que terminou empatado em 2 a 2. O segundo confronto, foi em 2014, no Brasil. Novamente um empate, em 1 a 1.

Provável escalação da Seleção Brasileira

Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vini Jr

Provável escalação da Suíça

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo.

Arbitragem

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)

Assistente 1: David Moran (El Salvador)

Assistente 2: Zachari Zeegelaar (Suriname)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

