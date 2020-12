Rio Grande do Sul EGR começa restauração de trechos da ERS-129 e da ERS-130 no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Na ERS-129, o primeiro trecho em obras vai do km 109 ao 119, entre Dois Lajeados e Guaporé. Foto: Divulgação EGR Na ERS-129, o primeiro trecho em obras vai do km 109 ao 119, entre Dois Lajeados e Guaporé. (Foto: Divulgação EGR) Foto: Divulgação EGR

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado, iniciou a restauração de 60 quilômetros da ERS-129, entre Encantado e Guaporé, e de 28 quilômetros da ERS-130, entre Lajeado e Encantado.

Os serviços incluem a revitalização de pavimento com aplicação de soluções de engenharia que corrigem os defeitos e ampliam a vida útil da rodovia. O primeiro trecho na ERS-129 a receber a recuperação vai do km 109 ao 119, entre Dois Lajeados e Guaporé. O investimento soma R$ 16,9 milhões.

Conforme o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a obra é fundamental para melhorar a circulação de veículos no Vale do Taquari. “A restauração dessas rodovias representa maior segurança para os motoristas”, disse. “Nosso objetivo é preservar vidas e otimizar o escoamento da produção agrícola entre os municípios.”

As próximas frentes de trabalho serão executadas do km 119 ao km 126, na ERS-129, com previsão para os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Após a conclusão dos serviços, todos os segmentos receberão nova pintura de sinalização horizontal. Os recursos são oriundos da praça de pedágio de Encantado.

O diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, explica que os trabalhos são executados por empresas contratadas por licitação pública, o que garante menor preço e, desta forma, mais eficiência na utilização dos recursos. “A EGR atua na licitação, contratação e fiscalização destas empresas, que seguem projeto técnico previamente realizado, direcionando os recursos da praça de pedágio diretamente para a rodovia”, afirma.

A EGR administra a ERS-129 do km 67 ao km 126 e a ERS-130 do km 69 ao km 97. Os trechos contam com conservação constante, além do serviço de guincho e ambulância.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul