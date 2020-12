Rio Grande do Sul Novo mapa do distanciamento controlado tem 20 das 21 regiões gaúchas sob bandeira vermelha nos próximos dias

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Apenas a área de Taquara, com oito municípios, está na cor laranja. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Divulgado nesta segunda-feira (7), o mapa definitivo da 31ª rodada do distanciamento controlado impõe bandeira vermelha (alto risco para coronavírus) a 20 das 21 “Regiões-Covid” do Rio Grande do Sul – apenas a área de Taquara está na cor laranja (risco médio). O governo gaúcho chegou a receber oito recursos de prefeituras e entidades locais, todos rejeitados. Válida por uma semana, a nova configuração entra em vigor nesta terça-feira.

Desde maio, quando o sistema foi adotado, esta é a primeira vez em que o território gaúcho tem apenas um status laranja e 20 vermelhos (na semana passada, eram duas regiões em laranja). Conforme o Comitê de Crise do Palácio Piratini, o novo “lay-out” reflete o agravamento no quadro geral da pandemia, em meio à elevação nas estatísticas de testes positivos e hospitalizações por Covid em leitos de UTI (Unidade de Terapia Untensiva).

De um modo geral, houve piora em todos os indicadores no Rio Grande do Sul. Dentre as maiores variações estão o número de casos ativos de coronavírus (aumento de 20%), os internados em leitos clínicos com Covid registrados nos últimos sete dias (15%) e os óbitos nos últimos sete dias (29%).

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações na semana passada, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (267), Caxias do Sul (162), Passo Fundo (111), Novo Hamburgo (92), Pelotas (76) e Canoas (73).

“A decisão de manter as 20 regiões em bandeira vermelha reforça o alerta emitido desde novembro”, ressalta o Executivo. “A equipe que monitora os 11 indicadores do distanciamento controlado percebeu piora em todos eles nos últimos sete dias. Dentre as principais variações estão a alta de 20% nos casos ativos de Covid, de 15% no contingente de internados em leitos clínicos por causa da doença e de 29% nos óbitos.

Excluindo-se a região de Taquara (única classificada em laranja e que abrange oito cidades), a nova configuração que passa a valer na primeira hora desta terça-feira resulta no fato de que 98% da população gaúcha reside em cidades atualmente com nível de contágio considerado alto. Os detalhes podem ser conferidos em distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

Recursos negados

Os pedidos de reconsideração encaminhados até a manhã de domingo foram indeferidos em função da contínua redução de leitos livres e do aumento da ocupação de leitos de UTI nas regiões do mapa.

“Mesmo que algumas áreas tenham apresentado média final menor que na semana passada, optou-se pela manutenção das restrições mais severas da bandeira vermelha em um esforço para diminuir o contágio nestes 14 dias”, frisou o site oficial estado.rs.gov.br.

Dados regionais

A região de Taquara passou do vermelho para o laranja porque houve redução de 14 para nove (-36%) nos registros de hospitalizações por Covid em sete dias, além de estabilização no número de óbitos. O indicador de Ativos sobre Recuperados registrou 634 ativos para 1.506 recuperados, representando uma piora no valor dado pela razão em comparação à semana anterior.

Já as regiões de Cachoeira do Sul e Guaíba, as duas únicas em laranja na rodada vigente até esta segunda-feira, após obterem deferimento dos pedidos de reconsideração na semana passada, apresentaram piora e novamente receberam a classificação de risco alto.

Guaíba, por sua vez, apresentou aumento de 53% de hospitalizações por coronavírus nos últimos sete dias (17 para 26) até a última quinta-feira, véspera da divulgação do mapa provisóprio. O número de óbitos permaneceu estável (nove em cada uma das duas últimas semanas), nas o indicador apontou 537 ativos para 1.516 recuperados na região.

(Marcello Campos)

