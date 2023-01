Rio Grande do Sul EGR assina ordem de início para construção de viaduto na ERS-115, em Gramado

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

O valor investido é de R$ 4,3 milhões, recursos oriundos da praça de pedágio, e a estimativa para a conclusão é de quatro meses. Foto: Divulgação O valor investido é de R$ 4,3 milhões, recursos oriundos da praça de pedágio, e a estimativa para a conclusão é de quatro meses. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) assinou, na manhã desta quarta-feira (11), o início da construção de um viaduto na ERS-115, próximo do acesso com a ERS-373, mais conhecida como Avenida do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, em Gramado.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, o novo dispositivo irá facilitar a travessia de veículos e irá organizar o tráfego, oferecendo mais segurança para motoristas e pedestres. “Estamos dando início a uma reivindicação histórica muito importante para os gramadenses, em especial para a comunidade de Várzea Grande. A construção desse viaduto representa encurtar distâncias, preservar vidas, incentivar a economia e facilitar os deslocamentos”, destacou.

Vão de 26 metros

Segundo o diretor técnico da EGR, Luis Fernando Vanacôr, o viaduto será construído em estrutura mista, ou seja, com as vigas de aço e a estrutura em concreto armado. Ele terá um vão de 26 metros entre as extremidades, 12 metros de largura e 5,5 metros de altura. “Além do viaduto, as intervenções contemplam a construção dos acessos e a realização de ajustes nas ruas do entorno”, completou Vanacôr.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, ressaltou que a construção do viaduto é um marco histórico e que beneficiará a comunidade de Várzea Grande e os turistas que visitam o município. “É uma conquista de décadas, que teve o envolvimento de muitas mãos para proporcionar aos moradores atravessar a rodovia e se deslocar pela região com mais segurança”.

Na obra, a EGR fará a terraplanagem, a drenagem, a pavimentação, a contenção, a obra de arte e a sinalização horizontal e vertical, além de todos os ajustes necessários. A execução ficará a cargo do Consórcio DWDB, que é composto pelas empresas DW Engenharia e Dobil Engenharia. O valor investido é de R$ 4,3 milhões, recursos oriundos da praça de pedágio, e a estimativa para a conclusão é de quatro meses.

