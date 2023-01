Rio Grande do Sul Pricilla Santana toma posse como primeira mulher no comando da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Nova titular da pasta atuava no Ministério da Economia e participou do processo de adesão gaúcha ao RRF. (Foto: Arquivo/O Sul)

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (11) no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, Pricilla Santana foi empossada secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul. Ela é a primeira mulher no comando da pasta, em substituição a Leonardo Busatto – indicado para uma das diretorias do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

A nova titular prometeu dar prosseguimento ao trabalho de seus antecessores. “Mantém-se a mesma linha trilhada até aqui. Quero contribuir para que possamos manter essa trajetória, com o importante papel desempenhado pelas equipes da Fazenda gaúcha”.

Presente na solenidade, governador Eduardo Leite também mencionou o aspecto da continuidade em relação ao seu primeiro governo (2019-2022):

“É uma alegria muito grande termos a secretária Pricilla em nosso governo para dar sequência às políticas e conceitos econômicos que implementamos no Estado. Vamos seguir defendendo o equilíbrio financeiro para viabilizar políticas públicas de maneira sustentável e em prol da população”.

Perfil

Pricilla Santana é funcionária de carreira do governo federal e, ao aceitar o novo desafio, atuava como subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Ministério da Economia. O seu nome foi anunciado no dia 22 de dezembro pelo então governador eleito Eduardo Leite, que tomou posse no dia 1º de janeiro.

Formada em Direito, História e Ciências Econômicas por universidades do Distrito Federal (2001), a agora secretária estadual possui mestrado em Direito. Possui atuação especializada em políticas públicas e gestão governamental.

Também atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Participou, por exemplo, das tratativas sobre o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), plano que a primeira gestão de Eduardo Leite à frente do Palácio Piratini optou por assinar.

Presença feminina

Dos 26 integrantes do primeiro escalão do governo gaúcho, Pricilla Santana é uma das nove mulheres. As outras são Arita Bergmann (Saúde), Beatriz Araújo (Cultura), Izabel Matte (Obras Públicas), Lisiane Lemos (Inclusão Digital), Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura), Pricilla Maria Santana (Fazenda), Raquel Teixeira (Educação), Simone Stulp (Inovação e Tecnologia) e Tânia Moreira (Comunicação).

Já os homens ocupam as seguintes pastas: Artur Lemos (Casa Civil), Beto Fantinel (Assistência Social), Carlos Mallmann (Desenvolvimento Urbano), Cláudio Gastal (Planejamento), Danrlei de Deus (Esporte e Lazer), Eduardo Cunha da Costa (PGE), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Gilmar Sossella (Trabalho e Desenvolvimento Profissional), Giovani Feltes (Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), Juvir Costella (Logística e Transportes), Luciano Boeira (Casa Militar), Luiz Henrique Viana (Sistemas Penal e Socioeducativo), Mateus Wesp (Justiça e Direitos Humanos), Pedro Capeluppi (Parcerias e Concessões), Ronaldo Santini (Desenvolvimento Rural), Sandro Caron (Segurança Pública), e Vilson Covatti (Turismo).

(Marcello Campos)

