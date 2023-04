Rio Grande do Sul A Empresa Gaúcha de Rodovias realiza obras e intervenções em dez estradas do estado nesta semana

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis Foto: Raphael Nunes/EGR Programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

Entre segunda (10) e sexta-feira (14), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) realiza obras e intervenções em dez estradas do estado . Serão diversos serviços, incluindo a construção de viaduto, rotatória, reparos localizados, manutenção e reciclagem no pavimento, além de sinalizações, roçadas, limpeza de margens, desobstrução de valas e bueiros e tapa buracos.

Em razão da presença de trabalhadores e máquinas na pista, a EGR pede aos usuários para respeitar a sinalização e os limites de velocidade, principalmente nos segmentos em que serão feitas interrupções no fluxo por causa de bloqueios ou tráfego intercalado. A programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as intervenções fazem parte do cronograma elaborado pelo corpo técnico da estatal. “Finalizado o feriado de Páscoa, continuaremos dando andamento às nossas ações visando garantir a qualidade das estradas e boas condições de trafegabilidade aos motoristas”, frisou o dirigente.

Na região dos vales dos Sinos e do Paranhana, as equipes seguem os trabalhos na manutenção do pavimento na ERS-239, do quilômetro 54 ao 64, entre Taquara e Rolante, e em melhorias na sinalização horizontal e vertical, do trecho entre o quilômetro 13, em Novo Hamburgo, até o quilômetro 52, em Taquara. A EGR executará serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-239, do quilômetro 13 ao 15, em Novo Hamburgo, e do quilômetro 51 ao 63, em Taquara. Também, na ERS-239, está programada a implantação do sistema de drenagem na rua João Lampert, próximo à praça de pedágio de Campo Bom. O trânsito no local não será interrompido.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê a continuidade da construção da rotatória no quilômetro 27 da RSC-453, em Lajeado. A EGR também seguirá os trabalhos na recuperação asfáltica dos quilômetros 76 e 78 da ERS-130, em Arroio do Meio, além dos serviços de roçada do quilômetro 69 ao 80, entre Lajeado e Arroio do Meio. Os trabalhos de roçadas e limpeza das margens ocorrem na ERS-129, do quilômetro 67 ao 70, em Encantado.

Nas estradas da Serra e das Hortênsias, as atenções estão voltadas à construção do viaduto localizado no quilômetro 36 da ERS-115, próximo ao acesso com a ERS-373 e com a Avenida do Trabalhador — na Várzea Grande, em Gramado. As equipes trabalham na conclusão da colocação das vigas. Na ERS-235, as equipes trabalham na manutenção do pavimento nos quilômetros 36 ao 41, entre Gramado e Canela, e na conservação rotineira por meio das roçadas e das limpezas das margens na ERS-466, do quilômetro zero ao dois, em Canela, na ERS-115, do quilômetro cinco ao 30, entre Taquara e Gramado, além de instalação de tachas na ERS-115, entre os quilômetros 26 e 32, entre Três Coroas e Gramado, e roçadas na RSC-453, do quilômetro 70 ao 38, entre Boa Vista do Sul e Estrela.

No Alto Uruguai e Produção, a EGR trabalhará na manutenção do pavimento da ERS-135, no segmento entre os quilômetros zero e cinco, em Passo Fundo. Também ocorrem trabalhos de roçadas, entre os quilômetros zero e dez, no município de Passo Fundo.

Na região Metropolitana e no Litoral a EGR trabalhará na pintura do trecho entre os quilômetros 24 e 33 da ERS-040, em Viamão, além de realizar serviços de roçada entre os quilômetros 80 e 94 e entre os quilômetros zero e 14 da ERS-784, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

Confira a relação de todos os serviços, os trechos e os municípios envolvidos:

– Construção de viaduto

ERS-115, no quilômetro 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado

Finalização da colocação das vigas na estrutura do viaduto.

– Construção de rotatórias:

RSC-453, no quilômetro 27, em Lajeado

– Manutenção no pavimento e reparos localizados:

ERS-130, do quilômetro 76 ao 78, em Arroio do Meio;

ERS-235, dos quilômetro 36 ao 41, entre Gramado e Canela;

ERS-239, do quilômetro 54 ao 64 entre Taquara e Rolante;

ERS-239, acesso à rua João Lampert, em Campo Bom;

ERS-135, do quilômetro zero ao cinco, em Passo Fundo.

– Sinalização:

ERS-239, do quilômetro 13 ao 52, entre Novo Hamburgo e Taquara (Sinalização horizontal);

ERS-040, do quilômetro 24 ao 33, em Viamão (pintura);

ERS-115, do quilômetro 26 ao 32, entre Três Coroas e Gramado (instalação de tachas).

– Conservação, roçada e limpeza de margens:

ERS-129, do quilômetro 67 ao 70, em Encantado;

ERS-130, do quilômetro 69 ao 80, entre Lajeado e Arroio do Meio;

RSC-453, do quilômetro 70 ao 38, entre Boa Vista do Sul e Estrela;

ERS-239, do quilômetro 13 ao 15, em Novo Hamburgo;

ERS-239, do quilômetro 51 ao 63, em Taquara;

ERS-115, do quilômetro zero ao 27, entre Taquara e Gramado;

ERS-466, do quilômetro zero ao dois, em Canela;

ERS-135, do quilômetro zero ao dez, em Passo Fundo;

ERS-784, do quilômetro zero ao 14, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

