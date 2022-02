Notícias EGR prevê aumento superior de 55% no fluxo de veículos no Carnaval

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

A previsão é um aumento de 58% na ERS-474 em Santo Antônio da Patrulha, 55% na ERS-040 em Viamão, 21% na ERS-235 em São Francisco de Paula e 13% na ERS-235 em Gramado Foto: Divulgação / Critério Foto: Divulgação / Critério

Com a proximidade do feriado de Carnaval, aumenta o fluxo de veículos nas estradas gaúchas. Diante do considerável incremento do tráfego, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está mobilizada para oferecer orientações aos motoristas, promover ações preventivas e, por meio da conscientização no trânsito, evitar acidentes.

Diante disso, a Gerência Operacional da EGR realizou um estudo que prevê um aumento de 58% na ERS-474 em Santo Antônio da Patrulha, 55% na ERS-040 em Viamão, 21% na ERS-235 em São Francisco de Paula, 13% na ERS-235 em Gramado e 10% na RSC-453 em Boa Vista do Sul.

Na ERS-040, uma das principais rodovias que ligam o Litoral Norte à Região Metropolitana de Porto Alegre, a expectativa é de que aproximadamente 157 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão entre -feira (24) e -feira (2), 55% a mais do que em dias normais. Segundo essa estimativa, os horários de pico serão das 17h30min às 22h de -feira (24). Na -feira (25), a circulação tende a aumentar 25% no horário das 8h às 13h, e 50% no decorrer do dia até a meia-noite. O fluxo volta a crescer de forma acentuada nas primeiras horas da tarde de (26), até às 22h. No retorno do Litoral, a projeção é que o fluxo seja intensificado na -feira (28), na ça (1º) e na -feira (2), das 11h às 22h.

Em outras rodovias, a EGR também projeta um volume maior no tráfego. Na ERS-474, que liga a BR-290 à ERS-239, uma alternativa para quem se desloca das regiões dos Vales do Paranhana, Sinos e Caí em direção ao Litoral Norte, estima-se um aumento de 58% ante o registrado em dias normais, visto que são esperados 63 mil veículos nesses dias. O pico deverá ser das 13h às 20h na -feira (25), das 7h às 16h no (26) e das 17h às 19h no (27).

Já na ERS-235, que liga o Vale dos Sinos e a Região Metropolitana a Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, na Serra, são esperados 4,5 mil carros a mais se locomovendo pela estrada, no perímetro de São Francisco de Paula, volume 21% superior ao de dias normais, com fluxo distribuído igualmente ao longo dos dias. E na ERS-235, em Gramado, a expectativa é um aumento de 4,7 mil veículos, 13% a mais, totalizando 39.838 de (24) a (2). O maior fluxo, segundo estimativa, será das 14h às 17h de (26) e das 11h às 19h de (27).

O trânsito aumentará 10% na RSC-453, em Boa Vista do Sul. São esperados que 29,5 mil veículos transitem pela rodovia, com picos das 12h às 20h na -feira (25), das 8h às 16h no (26) e das 11h às 21h no (27). Nas demais rodovias, a movimentação será semelhante aos dias normais.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, o planejamento da viagem e a direção defensiva durante o percurso são fundamentais para que vidas sejam preservadas. “Reforçamos o pedido de atenção redobrada às famílias que irão se deslocar pelas estradas neste Carnaval. É essencial que, além de se divertir e aproveitar, dirijam com segurança e responsabilidade”, afirma Záchia.

Neste período, a EGR irá fortalecer as equipes próprias e expandir o efetivo em serviços terceirizados, além de disponibilizar uma ambulância com equipe médica na ERS-040. Também haverá reforço do grupo de trabalho para agilizar o atendimento nas praças de pedágio, por meio da Operação Papa-filas, facilitando o pagamento da tarifa e encurtando o tempo de espera.

Com o intuito de conscientizar os motoristas, a EGR oferece algumas dicas importantes, desde planejar a viagem com antecedência, cuidados com o veículo, redobrar atenção à sinalização e respeito às normas de trânsito. Confira:

DICAS PARA UMA VIAGEM TRANQUILA:

– Planeje a sua viagem, incluindo as paradas para alimentação e o abastecimento. Dirija com tranquilidade e evite trafegar cansado ou com sono. Revezar a direção com outra pessoa ou fazer uma pausa para dormir são boas alternativas.

– Antes de pegar a estrada, faça uma revisão geral no seu carro. Freios, calibragem dos pneus, água do radiador, óleo e outros componentes são fundamentais.

– Se beber, não dirija. O álcool diminui o reflexo, provoca sonolência, perturbação na visão e nos sentidos. Além de ser crime, os riscos para a vida aumentam consideravelmente.

– Atenção aos limites de velocidade. O excesso de velocidade, aliado à ultrapassagem em locais proibidos, agravam o resultado dos acidentes.

– As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela esquerda e apenas em trechos permitidos. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário e da visibilidade. Sinalize as manobras com antecedência e não realize ultrapassagens em trechos de faixa contínua, subidas, descidas, pontes e acostamentos.

– Condutores e passageiros devem utilizar o cinto de segurança. Segundo o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), em 2022, cerca de 60% das mortes nas rodovias tiveram como causa a não utilização do cinto de segurança.

– Atenção redobrada em caso de chuva, uma vez que as pistas ficam escorregadias, aumentando os riscos de perda de controle do carro, principalmente, quando necessitar usar os freios.

– Obedeça à sinalização. Respeite os limites de velocidade e fique atento às vias preferenciais. Utilize a sinalização do seu carro para indicar onde está dobrando e ligue sempre os faróis.

– Tenha muita atenção no trânsito. Ao dirigir, nunca manuseie o telefone celular. Cuide dos pedestres, dos ciclistas e dos animais.

SERVIÇOS DA EGR NAS ESTRADAS:

Serviço de Ambulância

Os serviços de ambulâncias abrangem 759 km de rodovias em 12 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias

Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Tráfego em Tempo Real

Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link https://www.egr.rs.gov.br/emtemporeal

