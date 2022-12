Rio Grande do Sul EGR projeta fluxo intenso de veículos no fim de semana do Réveillon

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

De sexta-feira (30) até a segunda-feira (02/01) são esperados 451,4 mil veículos nas rodovias administradas pela empresa Foto: EGR/Divulgação De sexta-feira (30) até a segunda-feira (02/01) são esperados 451,4 mil veículos nas rodovias administradas pela empresa. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

Diante do considerável incremento do tráfego nas rodovias gaúchas em função do final de semana de Réveillon, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está mobilizada para agilizar o atendimento nas praças de pedágio, fortalecer as equipes próprias e expandir o efetivo em serviços terceirizados, além de realizar ações preventivas e oferecer serviços e orientações aos condutores.

Na ERS-040, que liga a região metropolitana às praias, será disponibilizada uma segunda ambulância com equipe médica para aumentar a cobertura de urgência e emergência no segmento rodoviário.

De sexta-feira (30) até a segunda-feira (02/01), período em que os usuários farão os deslocamentos por diversos municípios, são esperados 451,4 mil veículos nas rodovias administradas. Conforme a Gerência Operacional da EGR (Goper), o aumento da movimentação ocorre principalmente nas rodovias que ligam a Região Metropolitana de Porto Alegre ao litoral, ou seja, pela ERS-040 — onde são esperados 110 mil veículos nos quatro dias, um fluxo 83% superior em comparação com um final de semana normal.

Pela ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, outra importante ligação do interior do Estado, Vales do Sinos, Caí e Paranhana ao litoral, são estimados 55,7 mil veículos, movimento 137% superior.

Nas rodovias pelas quais circulam turistas e visitantes em direção à Serra Gaúcha e região das Hortênsias, o fluxo pode superar os 31,3 mil usuários pela ERS-235, na praça de pedágio de Gramado (39% superior ante um final de semana normal), e de 24,6 mil veículos no pedágio de São Francisco de Paula (76,25%). Na ERS-115, em Três Coroas, são aguardados 44,9 mil veículos nos quatro dias (20%).

Prudência e responsabilidade

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, reitera o pedido para que os condutores dirijam com prudência e responsabilidade ao longo desses quatro dias. “É muito importante que os motoristas respeitem os limites de velocidade, tenham prudência nas ultrapassagens e que todos os passageiros usem o cinto de segurança. Estamos com as nossas equipes mobilizadas para dar todo o suporte necessário no atendimento aos usuários e para que as famílias possam viajar tranquilamente”, ressalta.

A expectativa do fluxo de veículos nos quatro dias a partir da estimativa da Gerência Operacional da EGR (Goper):

• Sexta-feira, dia 30 de dezembro

Na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na ERS-474, são esperados 16,4 mil veículos durante todo o dia, um fluxo 168% superior ao normal. Na ERS-040, a expectativa é que 30,7 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão, volume 104% acima do registrado em dias normais. Nas rodovias da Serra, são esperados 6,8 mil veículos no pedágio de São Francisco de Paula, na ERS-235, movimentação 97% acima do normal. Na praça de pedágio de Gramado, também na ERS-235, o tráfego estimado pode chegar a 61% acima, alcançando até 8,9 mil veículos. Na praça de Três Coroas, na ERS-115, fluxo 33% superior.

• Sábado, dia 31 de dezembro

A estimativa da EGR é que a circulação tende a aumentar 81% na ERS-474 (praça de Santo Antônio da Patrulha) e 68% na ERS-040 (praça de pedágio de Viamão). Na ERS-235 (praça de São Francisco de Paula), 50%, e na ERS-235 (pedágio de Gramado), 19%.

• Domingo, 1º de janeiro

No retorno do litoral, a expectativa é que o volume de tráfego deverá ficar acima do normal durante todo o dia, mas principalmente no final da tarde, período mais complicado. A estimativa para a ERS-474 é de 15,4 mil veículos, um movimento 126% acima do normal. Na ERS-040, a tendência é que 25,2 mil veículos retornem das praias, tráfego 63% acima. Para quem sair da Serra e Hortênsias, o fluxo aumentará 75% na ERS-235, em São Francisco de Paula; 23% na ERS-115 e 37%, na praça de pedágio de Gramado, na ERS-235.

• Segunda-feira, 02 de janeiro

Principalmente nas primeiras horas da manhã, o fluxo estimado ficará acima do normal em todas as rodovias administradas.

Serviços da EGR nas rodovias:

• Serviço de Ambulância

Os serviços de ambulâncias abrangem 759 quilômetros de rodovias em 12 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

• Guinchos nas rodovias

Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios. O serviço pode ser acionado por meio do telefone 193.

• Espaço para bebês

Para gerar mais conforto para as mamães e os papais que estão na estrada e precisam trocar a fralda do bebê, amamentar ou fazer uma pausa estratégica, as 12 praças de pedágios dispõe de trocadores para facilitar e garantir a segurança de todos.

• Tráfego em tempo real

Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link http://antigo.egr.rs.gov.br/emtemporeal

Dicas para uma viagem tranquila

– Planeje a sua viagem, incluindo as paradas para alimentação e o abastecimento. Dirija com tranquilidade e evite trafegar cansado ou com sono. Revezar a direção com outra pessoa ou fazer uma pausa para dormir são boas alternativas.

– Antes de pegar a estrada, faça uma revisão geral no seu carro. Freios, calibragem dos pneus, água do radiador, óleo e outros componentes são fundamentais.

– Se beber, não dirija. O álcool diminui o reflexo, provoca sonolência, perturbação na visão e nos sentidos. Além de ser crime, os riscos para a vida aumentam consideravelmente.

– Atenção aos limites de velocidade. O excesso de velocidade, aliado à ultrapassagem em locais proibidos, agravam o resultado dos acidentes.

– As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela esquerda e apenas em trechos permitidos. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário e da visibilidade. Sinalize as manobras com antecedência e não realize ultrapassagens em trechos de faixa contínua, subidas, descidas, pontes e acostamentos.

– Condutores e passageiros devem utilizar o cinto de segurança. Segundo o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), em 2022, cerca de 60% das mortes nas rodovias tiveram como causa a não utilização do cinto de segurança.

– Atenção redobrada em caso de chuva, uma vez que as pistas ficam escorregadias, aumentando os riscos de perda de controle do carro, principalmente, quando necessitar usar os freios.

– Obedeça à sinalização. Respeite os limites de velocidade e fique atento às vias preferenciais. Utilize a sinalização do seu carro para indicar onde está dobrando e ligue sempre os faróis.

– Tenha muita atenção no trânsito. Ao dirigir, nunca manuseie o telefone celular. Cuide dos pedestres, dos ciclistas e dos animais.

