Ejaculação precoce: injeção de gel no pênis é testada com sucesso; entenda

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Um ensaio clínico realizado por pesquisadores da Universidade de Zagazig, no Egito, apontou que uma injeção de gel no pênis é eficaz para tratar a ejaculação precoce. De acordo com a pesquisa, publicada em julho deste ano na revista científica Arab Journal of Urology, o resultado foi atestado em voluntários que receberam dose de ácido hialurônico, substância presente em produtos cosméticos.

Os especialistas afirmaram que um em cada cinco homens pode se queixar da disfunção sexual em algum momento da vida. Mas com a injeção de dois mililitros de ácido hialurônico na glande do pênis foi identificado um aumento no tempo até a ejaculação dos voluntários, ou seja, até os homens atingirem o orgasmo.

No caso, após um mês depois da aplicação do ácido, os pacientes passaram a ejacular depois de aproximadamente cinco minutos do início do ato sexual. Antes, a média era de 37 segundos, segundo o estudo.

“As injeções de gel de ácido hialurônico na glande do pênis foram desenvolvidas e atualmente estão sendo usadas para tratar a EP e diminuir a intensidade dos estímulos que alcançam os receptores sensoriais na pele peniana”, afirmaram os cinco pesquisadores, Ahmed Sakr, Hazem Elgalaly, Mohamed Seleem, Mostafa Kamel, Ahmed El-Sakka e Ibrahim M. Ibrahim.

Antes na aplicação do ácido, foi aplicado ainda um anestésico no órgão genital. De acordo com o estudo, os 30 voluntários, escolhidos de forma aleatória, eram circuncidados, casados e sexualmente ativos, além de todos terem ejaculação precoce.

O estudo foi realizado no período entre junho de 2020 e novembro de 2021, no qual foram feitas cinco aplicações do gel.

“É um método seguro e eficaz que garante um aumento significativo a longo prazo no tempo de latência ejaculatória e melhora o controle ejaculatório”, disseram.

Utilização

Normalmente o ácido hialurônico é utilizado por quem deseja rejuvenescer a pele ou preencher parte do rosto, o ácido hialurônico injetável tem forma de gel e é indicado para preencher e minimizar rugas e marcas de expressão, especialmente na região da testa, no canto da boca e ao redor dos olhos (os chamados pés de galinha).

