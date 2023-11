Mundo El Niño deve durar pelo menos até abril de 2024, aponta a Organização Meteorológica Mundial

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











El Niño gera um impacto direto no aumento da temperatura global Foto: OMM El Niño gera um impacto direto no aumento da temperatura global. (Foto: OMM) Foto: OMM

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fenômeno climático El Niño deve durar pelo menos até abril de 2024, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (8) pela OMM (Organização Meteorológica Mundial).

Segundo a agência da ONU (Organização das Nações Unidas), o fenômeno se desenvolveu rapidamente em 2023 e pode atingir o seu pico no primeiro semestre do ano que vem.

Caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o El Niño acontece no intervalo de dois a sete anos. A sua duração média é de 12 meses, gerando um impacto direto no aumento da temperatura global.

Apesar das consequências do fenômeno, em geral, serem observadas no ano seguinte ao seu desenvolvimento, 2023 se encaminha para se tornar o ano mais quente da história. Antes de 2023, 2016 foi o ano mais quente registrado. A marca foi atingida por conta de uma combinação de fatores, com a junção de um El Niño excepcionalmente forte e da alta nas emissões de dióxido de carbono na atmosfera.

“O ano que vem será ainda mais quente. Isso é uma consequência clara da contribuição crescente das concentrações de gases do efeito estufa provenientes de atividades humanas”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.

Ele alertou ainda que eventos climáticos extremos como ondas de calor, secas, incêndios florestais e enchentes serão mais comuns em algumas regiões e podem gerar maiores impactos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/el-nino-deve-durar-pelo-menos-ate-abril-de-2024-aponta-a-organizacao-meteorologica-mundial/

El Niño deve durar pelo menos até abril de 2024, aponta a Organização Meteorológica Mundial

2023-11-08