Polícia Acusados de matar e incendiar morador de rua, ex-namorados vão a júri popular nesta quinta-feira em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

O crime aconteceu na madrugada de 23 de julho de 2021, em uma casa abandonada onde a vítima morava

O Tribunal do Júri de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, julga nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, um homem e uma mulher acusados de matar o morador de rua Antônio José Berman, de 61 anos.

Os ex-namorados respondem por homicídio qualificado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, destruição de cadáver e incêndio. O júri será presidido pela juíza Anna Alice da Rosa Schuh.

Conforme a denúncia do MP (Ministério Público), o crime aconteceu na madrugada de 23 de julho de 2021, em uma casa abandonada onde a vítima – conhecida como Mano – dormia, na esquina das ruas Machado de Assis e Tuperandi, no bairro Ideal, em Novo Hamburgo.

Os acusados teriam ido até o local para usar drogas. Segundo o MP, após um desentendimento entre Mano e a acusada, que já se conheciam, a mulher passou a desferir socos contra a vítima, sendo auxiliada pelo então namorado, que começou a sufocar o mendigo e o golpeou com uma picareta.

Após o crime, de acordo com a denúncia, o casal ateou fogo no local em que se encontrava o cadáver, causando a carbonização do corpo. No dia seguinte, a acusada abordou uma viatura da Brigada Militar para confessar o crime. Ela alegou que era vítima de estupro por parte de Berman e que o mesmo assediava outras pessoas.

A mulher afirmou que, no dia do crime, o mendigo teria tentado abusar dela e que resolveu, junto com o companheiro, matar Berman. Ela foi presa após a confissão. O ex-namorado nega envolvimento no assassinato e responde ao processo em liberdade.

