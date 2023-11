Rio Grande do Sul Bebê morre após se engasgar com leite em escola no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A criança chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu Foto: Divulgação/EBC A criança chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. (Foto: Divulgação/EBC) Foto: Divulgação/EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma tragédia abalou os moradores de Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, na tarde de terça-feira (7). Um bebê de 6 meses morreu após se engasgar com leite em uma escola de educação infantil privada no município. A criança recebeu os primeiros socorros na instituição de ensino e foi levada para o Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso. A escola onde ocorreu o óbito possui convênio com a prefeitura, que divulgou uma nota lamentando a morte. Confira o texto na íntegra: “A prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, se solidariza com a família e escola devido à fatalidade ocorrida na tarde desta terça-feira (7), em que uma criança veio a óbito. A criança frequentava uma escola privada, a qual o município possui convênio. A equipe da escola prestou os primeiros socorros. Em seguida, encaminhou a criança para o Hospital Santa Terezinha. A Secretaria Municipal de Educação ressalta que todos os funcionários da escola possuem o Curso de Primeiros Socorros. Infelizmente, a criança veio a óbito após atendimento do hospital. Os motivos do ocorrido estão sendo apurados, e o município está prestando todo apoio necessário aos familiares.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/morte-de-bebe/

Bebê morre após se engasgar com leite em escola no interior do Rio Grande do Sul

2023-11-08