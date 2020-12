Celebridades Elba Ramalho sobre festa para 500 pessoas em sua casa em Trancoso: “Totalmente contra”

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Polícia encerrou festa com aglomeração, realizada na noite desta terça-feira

A polícia interrompeu nesta terça-feira (29) uma festa realizada na casa de Elba Ramalho, em Trancoso. Mesmo sendo da cantora, a casa estava alugada para turistas de São Paulo. O evento, com ingressos comercializados pelos contratantes, de São Paulo, tinha cerca de 500 pessoas.

A cantora não estava no evento, já que está hospedada no ClubMed, a 10 km de sua casa, desde o último dia 26 e permanecerá lá até o próximo dia 6. A Quem, Elba diz que soube da aglomeração enquanto estava assistia a uma missa.

“A casa foi alugada do dia 25 de dezembro ao dia 4 de janeiro, como todos os anos eu faço. Esse é um período em que eu alugo outra casa ou fico numa pousada porque eu venho mesmo para descansar. A casa está nas mãos de outras pessoas, que vão responder. A responsabilidade é delas, não é minha”, diz.

“Estava na missa. Estava na igreja às 19h, fazendo a leitura de Salmos quando comecei a receber mensagem sem entender o que estava acontecendo. Fui incisiva com eles, dizendo que não poderiam infringir a regra determinada pelo juiz de Porto Seguro, que seria festa somente para 200 pessoas. Eles sabiam disso”, afirma.

Elba ainda diz que participou apenas de um evento desde que chegou a Trancoso. “Estou tranquila no meu canto. Fui na inauguração de uma loja de um grande amigo e tomei um vinho. Sou filha de Deus, sou humana. Todo mundo testado. Temos um amigo que é dono de um laboratório e ofereceu teste de Covid-19 pra todo mundo. Dançamos um pouquinho de forró, nada demais”, justifica.

“Quanto a essa festa na minha casa, não posso responder. Claro que estou chateada com as pessoas que alugaram, e eles vão ter que segurar essa marimba. Realmente eu sou totalmente inocente nessa história. Estou super tranquila, não gosto de festas. Minha relação é com o povo da terra. Estou num lugar muito calmo. A polícia fez muito bem em ir lá e acaber com a festa. Pra mim, foi um susto, até porque eu estava avisando [sobre o veto à aglomeração] o tempo todo”, acrescenta Elba.

A assessoria ainda afirma que a cantora ficou constrangida e que irá tomar providências com seus advogados. “Como tudo aconteceu à noite, Elba vai se reunir logo cedo com seu departamento jurídico para saber o que deve ser feito”.

