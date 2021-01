Futebol “Ele diz para pensarmos jogo a jogo”, ressalta Moledo sobre a confiança que Abel passa ao grupo

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Após a vitória diante do Goiás na tarde de ontem (11) e ficar cada vez mais próximo do líder São Paulo, o zagueiro Rodrigo Moledo concedeu entrevista coletiva e destacou a confiança que o técnico Abel Braga passa para o grupo colorado e a disputa pelo título brasileiro. O atleta completou nesta partida 200 jogos com a camiseta colorada.

“Ele passa confiança para o grupo todo. A gente vem trabalhando forte, com bastante humildade, com pé no chão. Ele diz para pensarmos jogo a jogo.”

“A gente tem que sempre fazer nossa parte. Agora é trabalhar e pensar grande que estamos na briga.”

O zagueiro colorado ainda falou sobre a dupla que forma ao lado de Victor Cuesta e a volta do funcionamento da mesma:

“Seguimos sempre trabalhando juntos, conheço o Cuesta há muito tempo. Jogamos muitos jogos juntos, então nos conhecemos bastante, mas temos aqui no grupo outros jogadores de qualidade na defesa. Temos de pensar sempre no coletivo e não só na dupla.”

O Inter volta a jogar pela competição nacional só no próximo domingo (17) contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio. Se vencer, o Inter pode até empatar em pontos com o líder São Paulo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol